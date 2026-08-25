アメリカンフットボールリーグのサンフランシスコ・49ersの筆頭オーナーであり、リーズ・ユナイテッドとグラスゴー・レンジャーズの共同オーナーでもあるジェド・ヨークが、オハイオ州で売春に関連した事件で逮捕され、法的な打撃を受けた。

公式文書によると、警察はオハイオ州イースト・パレスチナ市でヨークを逮捕した。彼はおとり捜査の一環として警察が作成した売春サイト上の偽の広告に反応し、140ドルと引き換えにある女性と会うことに同意していた。

警察は同ウェブサイトに潜入して偽の広告を掲載しており、ヨークが約束の場所へ向かう途中で彼のもとにたどり着いた。その際、彼の所持品からは、いわゆる会合を手配するのに使われた携帯電話が見つかった。

当初の容疑は売春の勧誘であったが、事件は検察との合意のもと、公共秩序の妨害および犯罪用具の所持へと容疑が再分類されて終結した。

ヨークは両容疑について無罪を主張した。一方、コロンビアナ郡当局は、合意に基づき、彼の所持品から160ドルを押収し、その金額をマホニング・バレーの人身売買対策タスクフォースへ移送したと明らかにした。

また文書は、ヨークがオンラインでの研修を修了したことにも触れているが、彼が受けたプログラムの内容については明らかにしていない。

アメリカンフットボール連盟は声明を発表し、この事件を把握していることを認めたうえで、リーグに定められている個人行動規範に従って審査を行うと述べた。

一方、サンフランシスコ・49ersは、この事件はすでに解決した法的な問題となったため、現時点ではこれ以上のコメントは行わないとした。

ヨークには2日間の禁錮刑に加え、1150ドルの罰金が科され、オハイオ州での逮捕に始まった一連の手続きを経て、この事件は司法上決着した。

ヨークはアメリカスポーツ界で最も著名な人物の一人であり、2010年にサンフランシスコ・49ersの最高経営責任者に就任した。またリーズ・ユナイテッドとレンジャーズの両クラブに出資しており、彼個人の資産は約5億ドル、一族の資産は約85億ドルに達すると見積もられている。