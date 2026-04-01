チェルシーは2024/25シーズン、プレミアリーグ史上最大の赤字を計上したと、同クラブが水曜日に公式チャンネルを通じて発表した。ロンドンを本拠地とする同クラブの赤字額は、実に2億6200万ポンドに達した。これは換算すると3億ユーロ強に相当する。

これにより、これまでの記録を大幅に更新することとなった。2011年、マンチェスター・シティは1億9750万ポンド（換算で2億2600万ユーロ）の赤字を報告していた。つまり、チェルシーの赤字額はそれより約7500万ユーロ多いことになる。

この巨額の財務損失は、クラブ史上2番目に高い売上高を記録したにもかかわらず発生した。ブルーズは4億9090万ポンド（5億6300万ユーロ）の収益を上げた。

ブルーコによる買収以来、チェルシーは移籍市場で10億ユーロ以上を投じてきた。エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドの移籍には、それぞれ1億2100万ユーロと1億1600万ユーロがかかった。

また、ウェズリー・フォファナ（8000万ユーロ）とミハイロ・ムドリク（7000万ユーロ）の獲得にも1億5000万ユーロが支払われた。さらに、チェルシーは数千万ユーロで獲得した若手有望選手たちと長期契約を結んだ。

また、財務規則違反により、2024/25会計年度にはUEFAから3100万ユーロの罰金が科された。チェルシーは来シーズン、チャンピオンズリーグの巨額な賞金を逃す可能性も懸念されている。

現在、リアム・ローゼニオール監督が率いるチームは、プレミアリーグで6位につけている。この順位では、年末時点でこの巨額の賞金がかかる大会への出場権を得られないことになる。