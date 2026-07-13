イングランドのクラブがレアル・マドリードの選手5人を獲得候補に！

イングランドのフルハムは、レアル・マドリードの若手ウイング、フランコ・マスタンターノをレンタル移籍で獲得する準備を進めている。新監督のアルバロ・アルビロアが、かつてサンティアゴ・ベルナベウで指導した同選手との再会を強く望んでいるためだ。

アルゼンチンのメディア「エル・インターセンティ」によると、マルコ・シルバの後任として最近監督に就任したアルビエラは、来月始まるプレミアリーグ新シーズンに備え、早急にマスタンターノの獲得を狙っている。

わずか5か月でレアルを解任された43歳のスペイン人監督は、信頼するスターの一人を獲得し攻撃陣を強化する。

レアルに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督がマスタンターノに「王のクラブ」を一時離れる可能性があると伝えたことで、フルハムは好機と捉えている。

ただし、この18歳右ウイングには10クラブ以上が関心を示しており、競争は激しい。

2026年W杯のアルゼンチン代表には選ばれなかった。昨季はアルビエラ監督の下で18試合2得点を記録したが、同監督は後に解任された。

加入から1年足らずで退団する可能性もある。

彼は、契約延長を拒否してリーズ・ユナイテッドに移籍したハリー・ウィルソンの後継候補とみなされている。一方、フルハムではラウル・ヒメネスら複数のスターが退団し、サミュエル・チョクウィゼもレンタル期間満了でミランへ復帰した。

アルビロアが狙うのはマスタンターノだけではない。彼はレアル・マドリードの若手ティアゴ・ピタルス、セサル・パラシオス、マヌエル・アンヘル、ホルヘ・システロの獲得も望んでいる。

アルビロアは以前、レアル・マドリードのセカンドチームとトップチームで彼らを指導しており、交渉成功の可能性を高めている。