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イングランドサッカー界で前例のない事態だ。プレミアリーグの各クラブが、自ら法廷闘争に加わることを決めた。そのメッセージは明確だ。「マンチェスター・シティのスポンサーとの対決で、理事会だけを矢面に立たせはしない」

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イングランドのクラブは、マンチェスター・シティのスポンサーがプレミアリーグの理事会メンバーを個人として提訴した場合、その訴訟費用を負担することで合意した。

ロンドンの会合で前例のない決定

プレミアリーグの各クラブは、マンチェスター・シティのスポンサーが理事会に対して法的措置を講じた場合、その費用を負担することになる。

木曜日にロンドンで開かれた会合には、各クラブのオーナーと幹部が出席。9月にシティに対する裁定が下されて以来、初めての会合となったこの場で採決が行われ、1クラブが反対を表明した。これは結果を知る関係筋が、公に発言する権限がないことから匿名を条件に「ジ・アスレティック」に明かしたものだ。

この決定により、プレミアリーグのリチャード・マスターズCEOは、自身に対して訴訟が起こされた場合、金銭的な補償を受けることになる。

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対象には理事会のほかの4人のメンバーも含まれる。理事長のアリソン・ブリテン氏と、非常勤理事のマイ・ファイフィールド氏、ダーマシュ・ミストリー氏、マシュー・ライダー氏の3人だ。

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ロンドン中心部のサヴォイ・ホテルで行われた会合は、この議題の採決から始まった。1クラブが反対したものの、関係筋によれば、この件をめぐる議論は限られたもので、会合中にマンチェスター・シティやそのスポンサーの名前が明示的に挙がることはなかったという。

関係筋によると、その狙いは、プレミアリーグの理事会が業務を遂行し、えこひいきや差別なくクラブとリーグの利益にかなう決定を下せるようにすることにある。ただ興味深いことに、木曜日の時点では各クラブの負担額の上限は定められなかった。

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シティのスポンサーが提訴を示唆

クラブの長年のユニフォームスポンサーであり、スタジアムのネーミングライツパートナーでもあるエティハド航空は9月、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、2009年から2018年にかけての財務規則違反に関する100件以上の容疑で違反を認定したことを受け、法的措置を検討していると発表した。

マンチェスター・シティは、クラブのオーナーであるアブダビ・ユナイテッド・グループからの出資や資本投資を隠すために「捏造」された「架空」の契約や合意など、「偽装出資」のスキームを通じて、収入を人為的に水増しし、コストを圧縮していたとされている。

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委員会は「クラブの行為は、プレミアリーグの規則を回避しようとする意図を明確に示している」と結論づけた。またマスターズ氏はプレミアリーグの声明で、マンチェスター・シティが「約10年にわたって」「組織的に規則に違反した」と述べた。

この裁定を受け、エティハド航空は「ジ・アスレティック」への声明で、「当社が不適切な商業的取り決めに関与したことを示すいかなる結論、認定、示唆も断固として否定する」と表明した。

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さらに「この問題が公表された方法に深い懸念を抱いている」とし、「明確さと透明性の欠如、そして情報の選択的な開示は、公表された決定でエティハド航空の名前が挙げられていないにもかかわらず、当社に有害な影響をもたらした」と続けた。

声明は「エティハド航空は、自社の利益を守るために取り得る法的な選択肢や手段について、専門の法律顧問と協議する」と締めくくられている。

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また、11月16日付のロンドンの「タイムズ」紙への声明では、マンチェスター・シティのもう一つのスポンサーであるエティサラートの広報担当者が、同社も同様の措置を講じる意向であることを明らかにし、「エミレーツ・テレコミュニケーションズ（エティサラート）は、プレミアリーグが公表したエティサラートに関する認定内容を、完全に虚偽であり、名誉を傷つけるものと考えている」と述べた。

声明はさらに「エティサラートは、この問題において自社の権利と利用可能な法的救済に関するあらゆる選択肢を真剣に検討している」と付け加えた。

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シティは上訴、物議を醸す皮肉な構図も

マンチェスター・シティは、降格につながる可能性もある今回の裁定に対して上訴しており、認定内容に強く異議を唱えて潔白を主張している。この手続きは現在も進行中だ。

皮肉なことに、マンチェスター・シティがプレミアリーグのクラブである状況で、スポンサーがマスターズ氏らほかの理事会メンバーを提訴することになれば、シティ側もその費用の負担に加わらなければならなくなる。

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会合ではこのほか、審判部門の責任者であるハワード・ウェブ氏が審判に関する最新状況を報告した。また、イングランド・フットボールリーグ（EFL）との合意をめぐる継続中の協議にも時間が割かれたが、採決は行われなかった。