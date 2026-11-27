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世界のサッカー界を代表するスターの一人の将来を取り巻く静けさの裏で、移籍市場に大きな変化が起こり得ることを示す兆候が強まっている。エルリング・ハーランドがマンチェスター・シティで苦しい時期を過ごしており、チームの成績低迷や、クラブの法的な行方をめぐる不透明感も重なっている。これにより退団をめぐる憶測が再燃し、レアル・マドリーとバルセロナが動向を注視している。

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フランスメディア『フット・メルカート』がイングランドとスペインの報道を引用して伝えたところによると、このノルウェー人ストライカーの将来への関心が高まっている。ここ数週間でハーランドの精神状態が落ち込んでいることから、マンチェスター・シティに残留するかどうかを不安視する声が上がっているという。同メディアは、財務規定違反によってクラブに科される可能性のある処分が、ハーランドの次の行き先を決める上で決定的な役割を果たし得ると指摘している。

問題の発端は2025年1月にさかのぼる。マンチェスター・シティはこの時、ハーランドとの契約を2034年まで延長したと発表した。当時は両者の長期的な結びつきを裏付ける動きと受け止められた。しかし、クラブがプレミアリーグから問われている財務問題の影響が続き、下部リーグへの降格にまで及びかねない処分の可能性も取り沙汰されるなかで、状況は大きく変わった。ピッチ上でも成績が落ち込み、直近7試合でわずか1勝にとどまっている。こうした状況が、ノルウェー人ストライカーのパフォーマンスや精神面にも影を落としている。

フラム戦でのプレーを受けてハーランドへの批判は強まり、さらにチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティがナポリと引き分けた後には、ハーランドが明らかな失望をあらわにした。これを受け、元リヴァプールのスターで解説者のジェイミー・キャラガーは、クラブを取り巻く危機が選手に及ぼす影響について警鐘を鳴らした。

キャラガーは『デイリー・テレグラフ』紙への寄稿で、ここ数週間のハーランドは本来の姿ではないように見えると記した。そのうえで、舞台裏で起きていることが、ハーランドの状態や将来に一部の人々が想像する以上の影響を及ぼしている可能性があるとの見方を示した。

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キャラガーはまた、ハーランドが退団を余儀なくされれば、プレミアリーグは大きな損失を被りかねないと警告した。このノルウェー人ストライカーは世界的に見てもリーグを代表するスターの一人であり、ハリー・ケイン、ケヴィン・デ・ブライネ、モハメド・サラーといったビッグネームが去り、ジュード・ベリンガムもプレミアリーグでプレーした経験がないなかでは、なおさらだと強調している。さらに、ハーランドは並外れた得点力を安定して発揮できる最後のアタッカーの一人になっており、危機が長引けば、リーグはマーケティング面でも競技面でも最も重要な顔の一つを失うおそれがあると指摘した。

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一方、ハーランド自身は、マンチェスター・シティにかけられている財務規定違反の責任を負うつもりはない姿勢を見せている。以前にもこの問題に関する質問に不快感を示し、疑惑の対象となっている期間には自分はクラブに在籍していなかったと説明していた。

とはいえ、ハーランドの去就は、独立委員会の判断とクラブに下される可能性のある処分に大きく左右されることになる。こうした状況がスペイン移籍をめぐる憶測を呼んでいる。特に、元マンチェスター・ユナイテッドのスター、ゲーリー・ネヴィルはポッドキャスト「ジ・オーバーラップ」で、ハーランドは遅くとも18カ月以内、場合によっては今シーズン終了前にもレアル・マドリーに加入するとの見方を示した。ネヴィルは、ヴィニシウス・ジュニオールが退団し、キリアン・エンバペが左ウイングに移り、このノルウェー人ストライカーが「白い巨人」のセンターフォワードを務めると予想している。

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ただし、候補に挙がるスペインのクラブはレアル・マドリーだけではない。スペイン紙『エル・ナシオナル』は、バルセロナがハーランドにとって第一希望であり、本人はすでに今シーズン終了時にこのカタルーニャのクラブへ加入したい意向を示していると報じた。この展開により、スペインの2大巨頭がハーランド獲得をめぐって激しい争奪戦を繰り広げる可能性が出てきた。一方、マンチェスター・シティは2034年までの契約を盾に譲らない構えだ。今後下される処分と、選手本人の最終的な決断が、近い将来の欧州における最も注目すべき移籍の一つの行方を左右する最大の要因となりそうだ。