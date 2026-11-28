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ウクライナとの重要な女子ワールドカップ・プレーオフを控えるイングランド代表に痛手が生じた。ローレン・ヘンプとジェス・カーターがともに2連戦を欠場することになり、サリーナ・ヴィーフマン監督は守備と攻撃の布陣を直前に組み直さなければならない。

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負傷と家庭の事情で2選手が離脱

イングランド代表は、主力として安定した活躍を見せてきたヘンプとカーターを欠いて次の試合に臨む。2人の代表離脱が発表され、マンチェスター・シティのウイング、ヘンプはクラブでのプレー中に負った、イングランドサッカー協会が「軽傷」と説明するけがに苦しんでいる。一方、カーターは家庭の事情で代表を離れた。

両選手はレスターで行われた直近のギリシャ戦で、イングランドが5-0で大勝するうえで重要な役割を果たしており、ヴィーフマン監督にとって離脱は特に痛い。

ヴィーフマン監督の負傷者リストはさらに拡大

ヴィーフマン監督は守備陣を補強するため、代表通算19試合出場のアーセナル所属DFロッテ・ウッベン＝モイを招集した。ウッベン＝モイは2022年と2025年の欧州選手権で優勝したイングランド代表の一員でもあったが、いずれの大会でも出場機会はなかった。

ヘンプとカーターの離脱により、 イングランド代表スタッフが抱える負傷者リストはさらに長くなった 。ヴィーフマン監督はウクライナとの2試合で、アレックス・グリーンウッド、ローレン・ジェームズ、ニアム・チャールズ、ルシア・ケンダル、アンナ・ムーアハウスも起用できない。

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新戦力と代表デビューの可能性

主力選手が複数離脱する中、若手のイゾベル・グッドウィンとケイティ・コックスには存在感を示す機会が訪れた。両選手はA代表初出場を目指して招集されている。

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こうした痛手がある一方、経験豊富なほかの選手が起用できる見通しには明るい材料もある。ルーシー・ブロンズが代表に復帰し、歴史的な節目に迫っている。チェルシー所属のDFがウクライナとの2試合に出場すれば、代表通算150試合出場を達成する。長年にわたる活躍と、サッカー史に残るサイドバックの一人としての地位を物語る数字だ。

ウクライナとのプレーオフの日程

イングランドは現在、12月1日（火）にムルシアのピナタル・アリーナで行われるプレーオフ第1戦に向けて準備を進めている。第2戦は12月5日（土）、ウェンブリーで開催される予定だ。

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イングランドは直近3大会の女子ワールドカップで、いずれも準決勝に進出している 。2015年のカナダ大会では3位、2019年のフランス大会では4位となった。そしてオーストラリアとニュージーランドで開催された2023年大会では決勝まで進み、準優勝を果たした。