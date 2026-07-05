イングランドに痛手…トヒールは窮地に

W杯ベスト16のメキシコ戦を目前に控えたイングランド代表は、右SBスペンスの負傷で先発起用が絶望的となり、守備陣の危機がさらに深刻化した。

スカイ・スポーツのロブ・ドーセット記者は、スパーズ所属のこの選手は試合準備中に負傷し、月曜未明のアステカ・スタジアムでの先発はほぼ不可能だと伝えた。

右サイドバックのポジションでは、チェルシーのリース・ジェームズもハムストリングの負傷で出番が不透明だ。

スペンスは32強のコンゴ民主共和国戦で途中交代し、メキシコ戦の出場が懸念されていた。

代役候補としては、ベスト16戦に向けた練習に復帰したジャレル・クアンサが最有力視されている。 一方、トゥヘル監督はコンゴ民主共和国戦（2-1）の終盤に右サイドバックとして出場したデクラン・ライスを同ポジションで起用する可能性を否定した。

試合前、ITVのインタビューでトゥヘル監督は「彼は中盤に戻る。アーセナル所属の選手をDFで起用するのは、終盤に攻撃力が必要になった場合の手段だ」と述べ、左ウイングのキノネス対策としても否定した。 我々には良い解決策があると確信している」

また、トゥヘル監督は痛みに耐えながらプレーするライスについて、本来のポジションである中盤に戻すと述べ、守備の穴を埋める代替選手への信頼を強調した。

イングランドは守備の課題だけでなく、標高2200メートルを超えるアステカ・スタジアムの過酷な気候も克服しなければならない。両チームとも、この試合での小さなミスが大会からの早期敗退につながることを理解している。