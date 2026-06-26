イングランドに痛手…「ガラスの男」が負傷

イングランド代表は、グループリーグ最終戦を前に右サイドバックのリース・ジェームズ（チェルシー）がハムストリングの負傷で離脱した。本日土曜のパナマ戦は欠場が確定し、来週水曜のアトランタでの決勝トーナメント1回戦も出場が危ぶまれている。

英紙「ザ・サン」によると、26歳のジェームズは膝の腱に再発した痛みに苦しみ、カンザス州の合宿地で別メニューのリハビリを継続。2日連続で全体練習を欠席した。

彼は2022年カタールW杯や2024年ドイツ欧州選手権など、大きな大会を怪我で逃してきた。

今大会のクロアチア戦とガーナ戦には出場したが、今回の故障でコンディションへの懸念が再燃している。代表デビュー以来、A代表での出場は26試合にとどまる。

トーマス・トゥヘル監督は 右サイドバックのポジションでジレンマに直面している。ティノ・レフラメントがメンバーから外れ、代わりにトレヴォー・チャロバが招集されたことを受け、トヒケルはデジェイド・スペンスやジャレル・クアンサを代替候補として検討している。この決定に対し、レアル・マドリードのトレント・アレクサンダー・アーノルドが招集されなかったことに、ファンからは驚きと疑問の声が上がっている。

一方、デクラン・ライスはハムストリングと背中の痛み、ふくらはぎの軽度の肉離れを抱えながら本日も練習に参加。トヒル監督はイエローカード累積による出場停止を避けさせるため、ライスを休ませることも検討している。

エリオット・アンダーソンも体調が万全ではないが、パナマ戦では先発する見込みだ。