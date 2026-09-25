マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財政規則違反疑惑をめぐる問題で大きな痛手を受けた。同件を審理する独立委員会が、クラブに向けられた大半の告発について有罪との結論に達したと報じられたためだ。一方で、判断に伴う処分については現時点でまだ定まっていない。

「ジ・アスレティック」がジャーナリストのデイビッド・オーンスタインおよび匿名を条件に語った本件に精通した情報筋の話として伝えたところによると、マンチェスター・シティは財政規則の不遵守に関する115件の告発のうち114件で有罪とされ、クラブは独立委員会が下した決定を不服として上訴する見通しだという。

本件は、プレミアリーグがマンチェスター・シティに対し、案件ファイルによれば14年間にわたって続いたとされる財政違反について向けた告発にさかのぼるもので、加えて2018年から2023年にかけて行われた調査に全面的に協力しなかったとする告発も含まれている。

告発には、2009-2010シーズンから2017-2018シーズンまでの9シーズンにわたって正確な財務情報を提出しなかったこと、さらに2009-2010シーズンから2012-2013シーズンにかけての前監督ロベルト・マンチーニの報酬に関する詳細を完全には提出しなかったことが含まれている。

また、プレミアリーグはクラブに対し、2010-2011シーズンから2015-2016シーズンにかけての選手への支払いに関する詳細な情報を提出しなかったこと、さらに本件の後続調査に協力しなかったことについても告発している。

想定される処分は現時点でまだ定まっていないが、手続きによって立証される違反の性質に応じて、罰金や勝ち点剥奪が含まれる可能性がある。加えて、処分が過去のシーズンに遡及して影響を及ぼす可能性や、それに伴ってプレミアリーグのタイトルに及びうる波及も取り沙汰されている。

一方、マンチェスター・シティは報じられた内容を認めていない。「ジ・アスレティック」はクラブの広報担当者の話として、「プロセスはなお進行中であり、重要な側面については依然として解決に向けて審理中で、厳格な守秘義務の対象となっている」と伝え、クラブの立場は2023年2月に発表した声明と依然として一致していると強調した。

マンチェスター・シティは当時、告発に対する驚きを表明するとともに、本件を独立委員会に付託し、ファイルに関連する証拠を中立的に審理することを歓迎しており、手続きの完了と最終的な立場および想定される処分の確定を待っている状況だった。