バルセロナは、移籍市場最終盤に入り退団案件の一つを決着に近づけた。下部組織出身のトニ・フェルナンデスが、今季新たにセリエAに昇格したヴェネツィアへの移籍を選択し、複数の欧州クラブからのオファーを受けていたこの選手のカタルーニャのクラブからの退団に向けた一歩となった。

スペイン紙『スポルト』と『ムンド・デポルティボ』の報道によると、トニのヴェネツィアへの移籍完了には最終的な細部を残すのみとなっている。選手はプレミアリーグやブンデスリーガのクラブからもオファーを受けていたが、最終的にイタリアでの新たな挑戦に落ち着いた。

来夏にバルセロナとの契約が満了するトニは、昨季をバルセロナ・アトレティックの主力の一人として過ごしたのち、トップチームのプレシーズンに参加した。しかしハンジ・フリックの構想の中に居場所を確保できず、今夏からはより高いレベルでプレーする機会を与えてくれるプロジェクトを求め、寄せられたオファーの検討を始めていた。

順応しやすい環境への移籍を望む選手の意向が、ヴェネツィア選択に重要な役割を果たした。アストン・ヴィラとリーズが彼の獲得に関心を示していた一方で、イングランドやドイツからのオファーよりもイタリアのプロジェクトの方に魅力を感じたのだ。

トニが大きなクラブから関心を寄せられたのはこれが初めてではない。ユヴェントスは過去に長期的なプロジェクトで彼を説得しようと試み、またセルヒオ・ラモスによるセビージャ再建プロジェクトでも彼の名前がトップチーム昇格候補選手のリストに入っていた。しかし当時、選手はバルセロナ残留を選択した。

岐路に立つジル

同時に、ジルもバルセロナ内で似た状況に直面している。フリックが中盤で豊富な選択肢を有するためトップチームへの到達が難しく、バルセロナ・アトレティックが彼の野心にとって物足りない場所となったからだ。

バルセロナは契約延長について選手と口頭での合意に達していたが、合意成立の前に交渉は行き詰まり、ジルの将来はいくつかの可能性に開かれた状態となった。国内クラブやスペイン国外のクラブからの関心が寄せられている。

選手と代理人はこれまでのところ最終決断を下していない。契約における違約金は2000万ユーロに設定されているが、バルセロナは実際に得られる金額はそれより低くなると認識している。とりわけ2027年に選手の契約満了が迫っていることが背景にある。