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クロアチアサッカー協会と同国代表は、木曜夜に行われたイングランドとのネーションズリーグの一戦を前に、イングランドのスターFWハリー・ケインに特別な贈り物をした。

クロアチア代表主将のルカ・モドリッチは、同国サッカー界にとって歴史的かつ特別なボールのレプリカをケインに手渡した。バイエルンの得点源によるバロンドール受賞と、イングランド代表での記録達成を祝うためだ。

クロアチア側は、モドリッチがケインに贈り物を渡す写真に「君の並外れたキャリアと、後世に残る功績を物語る2つの素晴らしい偉業」と添えてSNSに投稿。贈ったボールの由来についても、「1880年、イングランドの実業家たちが初めてサッカーボールをクロアチアに持ち込み、ジュパニャ（クロアチア東部の都市、編集部注）の人々にサッカーの魅力を伝え、クロアチアサッカー史の一部となる贈り物を残しました」と説明した。

ケインとイングランドサッカー協会に向けたメッセージは、さらに「この歴史的なボールのレプリカを、こうした形でお返しできることを誇りに思います。クロアチアとイングランドのサッカーを結ぶ永遠の絆の象徴です」と続いた。

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ハリー・ケイン、クロアチア戦でイングランドの決勝点を記録

ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた試合は、24分にモーガン・ロジャーズ（チェルシー）のゴールでイングランドが先制。クロアチアは約1時間が経過したところでペタル・スチッチ（インテル・ミラノ）が一時同点としたが、その少し後にケインがイングランドの決勝点を挙げた。バイエルンに所属する新たなバロンドール受賞者がPKを決め、2-1の最終スコアとした（64分）。

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試合後、ケインはBBCに「このすべてをかみしめようとしている」と語った。33歳のケインにとって、この試合は通算126回目の代表戦。これで伝説的GKピーター・シルトンを抜き、イングランド代表の単独最多出場記録保持者となった。「記録を破ることは、僕たちのスポーツの歴史において大きな偉業だ。スタンドの演出を見て、子どもたちがそばにいて、大勢の人たちに祝福された。本当に信じられなかった」とケインは振り返った。

Getty Images

10月末にロンドンでバロンドールを授与されたバイエルンのスターは、「ここ数週間は目まぐるしかった。もちろん、感情的にも肉体的にも精神的にも消耗する。自分のやるべきことに集中するのは得意だけど、この経験を楽しみたい気持ちもあるから、その両立は難しい」と振り返った。

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ケインに特別な称賛「だからこそ彼はバロンドール受賞者なんだ」

ケインはクロアチアからの贈り物に加え、ウェンブリーでのキックオフ前にはイングランド代表の最多出場記録保持者として表彰も受けた。授与役を務めたのは、それまでの記録保持者シルトンだった。スタンドではファンが大規模な演出を披露。ケインは4人の子どもとともにピッチに入り、観客にバロンドールも披露した。

チームメートのロジャーズは、ケインを特別に称賛した。「彼には敬意を払わなければならない。ほかのどの試合とも変わらず、この試合に臨んだ。彼はたゆまず努力し、勤勉さと集中力を保ち続けている。それがまさに結果につながっている。だからこそ彼はバロンドール受賞者なんだ。彼の姿勢と献身は揺るがない。ああいうものは偶然に生まれるわけじゃない」

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この勝利により、イングランドは来春に開催されるネーションズリーグの決勝大会への出場を確定させた。ケインらはすでにリーグA・グループ3の2位以上が確定しており、日曜日にスペインで行われる今年最後の試合に勝てば、世界王者を抜いてグループ首位に立つ可能性もある。