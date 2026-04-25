土曜の午後、ヨーク・シティはロッチデールとの接戦を1－1で引き分け、リーグ2昇格を決めた。後半アディショナルタイム103分、ロッチデールの1－0リードを覆し、昇格条件の「負けられない」試合をものにした。

前節ではロッチデールが99分の劇的弾でブレイントリーに2-1勝利。これにより首位ヨークの昇格は持ち越しとなり、敵地でのロッチデール戦に臨むことになった。

試合前、ロッチデールは105ポイント、首位ヨークは107ポイントだった。勝ち点で上回るヨークが優位だったが、試合はロッチデールのホーム、スポットランド・スタジアムで行われた。

ロッチデールは逆転のために勝利が絶対条件だった。スコアレスの時間が続き、緊張感が漂う。

92分にはクロスバーを叩いたが、95分、エマニュエル・ディゼルヴウェのヘディングがネットを揺らし、スタジアムは熱狂に包まれた。

しかしヨークは直後に反撃。103分、ジョシュ・ストーンズの同点弾で試合を振り出しに戻した。

なお、ロッチデールはプレーオフ準決勝に進出し、カーライルとともに昇格のチャンスを残している。

4～7位のボアハム・ウッド、スカンソープ、サウスエンド、フォレスト・グリーンは準々決勝から登場する。