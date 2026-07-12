イングランドで、フォークランド諸島を巡るアルゼンチン代表のチャントが物議を醸している。

「マルビナス諸島のために、ディエゴのために、レオの最後の試合のために」――アルゼンチン代表がW杯のロッカールームで歌い、英メディアが反応した。





デイリー・ミラー紙は「アルゼンチンは試合前、ロッカールームでフォークランド諸島を称える歌を再び歌い、その軽蔑の意を隠そうともしなかった」と急いで指摘した。 これは南米諸国が領有権を主張し、英国が統治するフォークランド諸島を巡る戦争を指す。80年代に両国が衝突し、数百人が命を落とした。一方、水曜日の準決勝はブエノスアイレスでもロンドンでも大きな注目を集めている。 「リオネルとともに3度目の優勝を果たした。再び王座に就きたい。32年越しに『スカロネタ』は『ディエス』から奪われたトロフィーを取り戻す。あの時掲げられなかったトロフィーを」 ユニフォームに4つ目の星が輝くのを見たい」と、アルゼンチン人たちはワールドカップ開幕当初から歌い続けている。この歌はカタール2022大会の応援歌を模しており、そこでも「決して忘れないフォークランド諸島の戦没者のために」勝利を訴えていた。

英メディアは「この試合はすでに一種の『恨みの試合』と見なされている」と報じている。 デイリー・ミラー紙は「アルビセレステはエジプト戦逆転後にロッカールームでフォークランド諸島を題材にした歌を歌い、イングランドを嘲笑した」と報じた。その夜、メッシらはサポーターと共に、数十年にわたり歌い継がれてきた別の反英チャントを歌ったという。



