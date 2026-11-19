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それは単なる普通の移籍ではなかった。モハメド・サラーがトラブゾンの街にやって来たとき、街のすべてが変わった。観光、経済、世界的な知名度、そしてイングランドで止むことのない「どうやってモーを獲得できたのか？」という質問。

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トラブゾンスポルの会長であり、トルコクラブ連合財団の代表も務めるエルトゥールル・ドアン氏が、『TRT Spor』の生放送に出演し、チームのスター選手モハメド・サラーの移籍について重要な発言を行った。

ドアン会長は、サラーのトラブゾン加入がスポーツ面だけでなく、街の観光と経済の活性化にも大きく貢献していると説明した。

トルコサッカーの経済構造やクラブのマーケティング戦略など、さまざまなテーマについて意見を述べたドアン会長は、モハメド・サラーのトラブゾンスポル移籍に特に言及し、「イングランドでは、どうやってサラーを獲得できたのかと聞かれる」と語った。

ドアン会長は、国際的な知名度や放映権収入の面で、トルコサッカーに世界的なスターが存在することの重要性を強調し、「マーケティング戦略は極めて重要だ。この数字がこの水準に達したことについて、誰も疑いを持つべきではない」と述べた。

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さらに「ガラタサライは多くの著名なスターを獲得しているし、ベシクタシュやフェネルバフチェも同様だ。トラブゾンスポルはサラーを獲得した。イングランドの人々は、我々がどうやってモハメド・サラーを獲得できたのか不思議に思っている。試合は50カ国で放送されている。こうしたことすべてが、街の繁栄につながるのではないだろうか」と続けた。

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トルコメディア『61saat』が伝えたところによると、トラブゾンスポルの会長は「サラーはトラブゾンの観光に大きく貢献してくれた」と語った。

ドアン会長は、モハメド・サラーのトラブゾンスポル移籍が街に多大な影響を与えたと指摘し、このスター選手がトラブゾンの街とその観光のPRに貢献していることにスポットを当てた。

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ドアン会長はさらに「オシムヘンのガラタサライ移籍は非常に重要な補強であり、祝福すべきだ。実際に我々も祝福した。ヴラホヴィッチもやって来た。フェネルバフチェにも著名なスターがいる」と語った。

そして「サラーのトラブゾンスポル加入は、街とその観光業の活性化に大きく貢献した。チャンスの輪が広がれば広がるほど、状況は良くなる。問題は経済面にあり、解決策はコミュニケーションにある」と付け加えた。

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ドアン会長は、トルコサッカーが直面する経済的な問題を解決するためには、クラブ同士が協力し、連携することが重要だと指摘し、世界的なスターをスュペル・リグに呼び込むことがサッカー経済に好影響をもたらすと強調した。

トラブゾンスポル会長は、サラーの獲得が単なるチームの戦力補強ではなく、街全体のための総合的なプロジェクトだったと考えている。このエジプト人スターは世界中から注目を集め、新たなファンがトラブゾンを知り、訪れ、その文化に触れるきっかけを生み出した。

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ドアン会長は、トルコサッカーにはこうした大型補強が必要だと考えている。それはピッチ上での競争のためだけでなく、リーグの価値を高め、放映権収入を増やし、投資家や観光客を呼び込むためでもある。

また、ドアン会長はトルコのクラブが否定的な競争ではなく、互いに協力し合う必要性についても語った。どのクラブであれ世界的なスターの獲得に成功すれば、リーグ全体、ひいてはトルコ経済全般に好影響をもたらすからだという。