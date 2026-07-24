安全の専門家とクラブは、ビカレッジ・ロードで行われる初戦が円滑に進行するよう警戒態勢を敷いている。Watford Observerの情報によれば、両クラブの責任者は緊密に連絡を取り合っているという。

騒動や統制の取れないファンの流れを防ぐため、スタジアムのアウェー席前にはロストックのサポーター向けに専用のファンゾーンが設けられる。試合当日は現地時間10時、つまり14時キックオフの4時間前から、このエリアが中心的な集合場所となる。ハンザはファン向けの案内で、飲食面の用意があると告知し、さらに現地で「良い音楽」が流れることにも期待を寄せている。

イングランド2部クラブとのこの一戦への熱狂はすさまじい。アウェーファン向けに用意された6000枚のチケットは、あっという間に完売した。3部クラブにとって、サッカーの母国でのこの試合は新たな出来事となる。クラブ創設60年の歴史の中で、ハンザが英国の地で試合を行うのは今回が初めてだ。

Getty Images

ハンザ・ロストック、イングランドで初の試合へ

一方でロストックの関係者は、事前に波風を立てないよう予防的な対応を進めている。サポーターには白い服装でそろって来場し、現地で適切に振る舞うよう呼びかけられた。

クラブはファンに対し、会場に敬意を持って行動するよう直接訴えた。ビカレッジ・ロードのような伝統あるスタジアムを訪れることが、関係者全員にとって特別なものになるべきだとしている。

昨季チャンピオンシップで16位だったクラブのスタジアムの収容人数は、全体で約2万2000人。メクレンブルク＝フォアポンメルン州からの大規模な来場により、総収容人数の4分の1以上をアウェーファンが占めることになる。そうした背景から、3部クラブにとってはホームゲームのような雰囲気が期待されている。

Getty Images

ハンザ・ロストックはDFBポカール1回戦でどこと対戦する？

この注目の親善試合は、メクレンブルク勢にとって熱気あふれる一連の試合の幕開けとなる。ホームでも高揚感はまったく衰えておらず、来る2026-27シーズンの3部リーグに向けた1万4000枚のシーズンチケットはすでに完売している。

チームにとっての真剣勝負の始まりは、8月9日に行われるTSGホッフェンハイムIIとの今季初の公式戦。その後、8月16日にヴァルトホーフ・マンハイムとのホーム開幕戦、そして8月21日にはDFBポカールでのVfBシュトゥットガルト戦というハイライトが続く。