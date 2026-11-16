共有 GOALをGoogleでフォロー

トーマス・トゥヘル監督は、日曜夜に行われたイングランドのスペイン戦で、エリオット・アンダーソンを退場処分とした判定を批判した。イングランドは数的不利に陥りながらも見事な戦いを見せ、世界王者を劇的な3-2の勝利で下し、43試合続いた無敗記録を止めた。

広告

退場でマドリードの一戦は終盤に波乱

イングランドはマドリードで一気に3-0とリードを広げ、試合の主導権を握った。だが、後半の重要な判定によって、その夜が暗転しかねない状況に陥った。マンチェスター・シティが今夏獲得したアンダーソンが、ラミン・ヤマルを倒して決定的な得点機会を阻止したとして、一発退場を命じられた。

スペインはこのプレーで得たPKを決め、さらに2点目を奪って緊迫した終盤を迎えた。最後の30分間を10人で守ることになったイングランドは、終盤の絶え間ない猛攻をしのぎ、勝利を収めてネーションズリーグのグループ首位を確定させた。

トゥヘル監督、「二重の罰」に疑問

試合後、トゥヘル監督はPKと退場が重なった判定への不満を表明。消耗を強いられた終盤を、イングランドが以前、メキシコのアステカ・スタジアムで10人になりながら勝利した試合になぞらえた。

「私にとって、あのレッドカードはアステカの再現のようだった」とトゥヘル監督は語った。「このチームを相手にすると、30分が2時間のように感じられる。クオリティーにあふれたチームだ。2点目を奪われそうなのは分かるし、それを乗り越えるまでが本当に長い。そういうものだ。

広告 広告

「レッドカードがなければ、我々が明確に勝っていたことを示した。全体として素晴らしいパフォーマンスだった。我々の方が優れたチームだった。最初から最後まで見事なプレーを見せた。レッドカードとPKが同時に与えられるのは常に大きな判定だ。なぜ二重の罰になるのか、理解する必要がある。

Related Topics

「その後の30分間は本当に長かった。ただ、そこに焦点を当てたくはない。60分を終えた時点の結果には、本当に多くのポジティブな点があった。勝利は十分に値するものだった」

歴史的な無敗記録を止めた大きな勝利

判定をめぐる議論とは別に、スペインのホームでの43試合無敗記録を止めたことは、トゥヘル監督率いるチームにとって画期的な成果だ。イングランド代表指揮官は、退場者が出るまでの選手たちの戦術的規律と勇敢さを称えた。

広告

「我々はそれを手にした。大きな意味を持つ勝利を収めたんだ」とトゥヘル監督は付け加えた。「しかも、それにふさわしい内容だった。それがさらに重要だ。我々は自分たちのパフォーマンスと姿勢に集中し、それを実践した。チームはいくら称賛してもしきれない。

「完璧なパフォーマンスが必要だと分かっていた。我々は持てるものをすべて出した。ボールを持てば勇敢にプレーし、持たないときは我慢強く対応した。相手陣内では積極的に、自陣では辛抱強くプレーし、スペースを閉じた。

広告

「我々はやり遂げた。精神面でもエネルギーの面でも、チームとして素晴らしいパフォーマンスだった。サッカーの質という点でも、最高レベルだった」

MFデクラン・ライスも指揮官と同じ誇りを口にし、11人のまま戦えていればイングランドはさらに得点できたはずだと強調した。「正直に言えば、レッドカードで試合の流れが変わった。なければ、イングランドはあと数点取れていたかもしれない。

広告

「10人になっていなければ、もっとボールを持てたし、相手がより前に出てきて、スペースも増えたはずだ。そうなると、後半に見られたような激しいタックルも出てくる。30分間を10人で戦った。43試合無敗だったあのチームに3-2で勝てたのは、とても大きなことだ」

グループ首位のイングランド、勢いをつける

ネーションズリーグのグループ首位を確定させたイングランドは、世界王者をその本拠地で上回れることを証明し、大きな自信を得て次へ進む。トゥヘル監督は、マドリードでの最初の1時間に見せた質の高いパフォーマンスを、指揮官としての次の段階にもつなげたい考えだ。