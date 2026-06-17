イングランドがクロアチアに勝利。ハリー・ケインはオランダのレジェンドとメッシを抜いた。

イングランドはグループL初戦でクロアチアに4-2で勝利した。ハリー・ケインが2得点、デクラン・ライスのコーナーキックも脅威だった。イングランドは火曜日にガーナと、ガーナは木曜日にパナマと対戦する。

ダラスでの試合は開始10分以内に動いた。ルカ・モドリッチがPKを誘発し、ケインがキッカーを務めた。しかし最初のシュートは力不足でドミニク・リヴァコヴィッチにセーブされた。クロアチアGKの飛び出しが早かったため、ケインに再キックのチャンスが与えられ、右隅に沈めた。

このPK成功でケインは大会通算5本となり、単独トップに立った。これまでロブ・レンセンブリンク、ガブリエル・バティストゥータ、リオネル・メッシ、エウゼビオと並んでいた。

イングランドは序盤から右サイドのマドゥエケが再三チャンスを作ったが、追加点は奪えなかった。前半アディショナルタイム、クロアチアが遠藤航のシュートが相手GKの手に当たり跳ね返ったところをイヴァン・ペリシッチが押し込み1－1とした。

マルティン・バトゥリーナの遠距離シュートがジョーダン・ピックフォードの手を弾いて左隅に吸い込まれた。しかし直後、右クロスをケインが頭で合わせ再びリード。ロスタイムにはイヴァン・ペリシッチのパスをピーター・ムサが決め2－2とした。

前半は2－2で終了。しかし後半開始早々、ベリンガムが右から切り込み3点目を決めた。イングランドはその後もベリンガムやオライリーがチャンスを作ったが、リヴァコヴィッチの好守で4点目は奪えなかった。クロアチアは後半、苦戦を強いられた。

後半途中にサカ、ロジャース、ラッシュフォードを投入したイングランドは攻勢を強めた。クロアチアも粘ったが、終盤に追加点を許す。

しかし後半40分、ラッシュフォードの素早いカウンターが右隅に決まり、クロアチアの望みは消えた。好調ベリンガムはすでに交代。イングランドが白星発進した一方、2022年準決勝進出のクロアチアは悔しい引き分けとなった。