英国のアンディ・バーナム首相が脅迫の被害に遭った。加害者はアラブ首長国連邦だ。 The Telegraphによれば、同国はマンチェスター・シティに重い処分を科さないよう、バーナム首相に圧力をかけているという。

先週金曜日、イングランドに衝撃が走った。マンチェスター・シティがプレミアリーグのファイナンシャル・ルールに114件違反したと認定されたのだ。

マンチェスター・シティはこの裁定を不服として控訴している。クラブが実際に有罪とされるのか、そしてどのような処分が科されるのかが明らかになるまでには、なお数カ月かかる可能性がある。

その間にも、さまざまな憶測が飛び交っている。木曜日には、英国のバーナム首相がこの問題について見解を示した。マンチェスターへの多額の投資を理由に、アラブ系オーナーがクラブを売却すればイングランドにとって悲劇になると語った。

この発言には多くの批判が集まり、翌日には撤回を余儀なくされ、「いかなるクラブも法の上には存在しない」と述べた。そして金曜夜、The Telegraphが衝撃的な記事を報じた。

アメリカのシリコンバレーへの対抗策として、英国政府はオックスフォードとケンブリッジの間に巨大なテックハブを建設する計画を立てている。そのためには投資家がどうしても必要だ。

The Telegraph によると、そのプロジェクトに巨額投資を行うアラブのシェイクたちは、マンチェスター・シティが有罪と判断された場合、そのプロジェクトへの資金提供を打ち切ると、バーナム首相や他の英国政治家に伝えたという。