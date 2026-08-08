イルビング・ロサーノは今後半年間、ロサンゼルス・ギャラクシーでプレーする。31歳のFWは、サンディエゴFCから今年末までの期限付き移籍で加入。その後、LAギャラクシーは完全移籍で買い取るオプションを持つ。

LAギャラクシーのゼネラルマネジャーを務めるウィル・クンツ氏は、「イルビングは、私たちが3年前にも獲得を目指していた選手だ。だから今回の件は、ひとつの円が閉じたような感覚だ」と語った。

「彼は複数の大会でタイトル争いをしてきたクラブで、素晴らしい実績を築いてきた。MLSでのデビューシーズンもそのひとつだ。シーズン終盤に向けて戦力を強化する可能性を検討する中で、クラブとして現在置かれている状況において、イルビングこそが適切な選手だということが明確になった」

「私たちには才能あるグループ、強いロッカールーム、そして今季残り15試合に向けた明確な目標がある。だからこそ、イルビングとその家族がギャラクシーに加わることを心からうれしく思っている」

2025年初め、ロサーノはPSVからサンディエゴへ移籍したが、アメリカのクラブでの在籍は双方が期待したようには進まなかった。メキシコ代表FWは指揮官と対立し、そのこともあって一種の「人質状態」にあるかのようだった。11月30日以降、試合に出場していなかった。

その結果、ロサーノはこの夏のメキシコのワールドカップメンバーにも選ばれなかった。こうして、先の見えない状況に対する解決策が見つかったことになる。

マルコ・ロイスらも所属するLAギャラクシーは、現在MLSウェスタン・カンファレンスで12位。サンディエゴは勝ち点1差で13位につけている。