2026年ワールドカップ・グループ7第2節がBCプレイス・スタジアムで開催され、エジプトとニュージーランドが対戦する。

エジプト代表は第1節でルミン・フィールドにてベルギーと1-1で引き分け、勢いに乗る。

今大会は米国、カナダ、メキシコの3カ国が共同開催している。

エジプト代表は初戦でベルギーと引き分け、シアトルからバンクーバーへ移動してニュージーランド戦に臨む。

エジプト代表のイブラヒム・ハッサン監督は、ニュージーランド戦後、代表団が6月22日夕方にバンクーバーを出発し、第3戦のイラン戦に向けてシアトルへ直行すると発表した。

当初はカナダからスポケーンに戻り24日にシアトルへ移動する予定だったが、選手負担を減らしイラン戦に備えるため、試合直後に直接シアトルへ向かうことに変更した。

移動はFIFA手配のチャーター機を使用し、スポケーンからバンクーバーまでは約1時間の飛行となる。

大会期間中、エジプト代表はワシントン州スポケーンに滞在する。スポケーンはシアトルから飛行機で約45分の距離だ。

エジプト代表は6月27日（土）午前6時、シアトルのルーミン・フィールドで行われるイラン戦でグループリーグ全試合を終える予定だ。