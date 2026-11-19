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AFCアワード2026で最大の主役となったのは、トラクターに所属するイラン代表GKアリレザ・ベイランバンドだった。自身初となる年間最優秀選手賞に輝いた。

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AFCアワードの授賞式が木曜日、タイの首都バンコクのアクサラ・シアター・キングパワーで開催され、19部門の表彰が行われた。同会場は2017年にも授賞式の会場となっている。

アリレザ・ベイランバンド：アジア年間最優秀選手賞

授賞式で発表された賞の中にはアジア年間最優秀選手賞があり、フィラス・アル・ブライカンとサレム・アル・ダウサリが候補に名を連ねていた 。さらに、トラクターに所属するイラン代表GKアリレザ・ベイランバンドもこの賞を争った。

ベイランバンドは今年、トラクターとイラン代表で見事なパフォーマンスを披露し、自身初となる同賞の受賞を果たした。

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ベイランバンドは、アジアサッカー連盟（AFC）が1994年に同賞を創設して以来、アジア年間最優秀選手賞を受賞した初のGKとなった。

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一方、2026年のアジア年間最優秀女子選手賞には、北朝鮮のキム・ギョンヨンが選ばれた。

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また、2026年のアジア国際最優秀選手賞（アジア外でプレーする選手）は、スペインのアトレティコ・マドリーでウイングを務める韓国代表のイ・ガンインが受賞した。

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2026年のアジア国際最優秀女子選手賞（アジア外でプレーする選手）には、アーセナルに所属するオーストラリアのケイトリン・フォードが選ばれた。

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2026年のアジア年間最優秀ユース選手賞は、スペインのバレンシアに所属する日本の佐藤龍之介が受賞した。

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一方、2026年のアジア年間最優秀ユース女子選手賞には、北朝鮮のユ・ジョンヒャンが選ばれた。

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2026年のアジア年間最優秀フットサル選手賞は、タイのムハンマド・オスマン・ムーサが受賞した。

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アジア年間最優秀監督賞

指導者部門では、FC町田ゼルビアを率いる日本の黒田剛監督が2026年のアジア年間最優秀監督賞に輝いた。

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黒田監督は、AFCチャンピオンズリーグエリートの準々決勝でサウジアラビアのアル・イテハド、準決勝でUAEのシャバブ・アル・アハリを下し、クラブを史上初の決勝進出に導いた。決勝ではサウジアラビアのアル・アハリに0-1で敗れた。

アジア年間最優秀女子監督賞

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2026年のアジア年間最優秀女子監督賞は、イランのバム・ハトゥーンを率いるイランのマルジエ・ジャファリ監督が受賞した。

タイへの特別表彰

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授賞式の冒頭では、AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長が、授賞式の開催とアジアにおけるサッカーの発展への貢献を称え、タイの観光・スポーツ大臣とタイサッカー協会の会長に特別表彰を贈った。

オーストラリアへの特別表彰

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また、AFC女子アジアカップの開催を受けて、オーストラリアサッカー連盟にも特別表彰が贈られた。

アジア・ダイヤモンド賞

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さらにAFCは、同連盟が贈る個人賞としては最高位とされるアジア・ダイヤモンド賞を、シンガポールサッカー協会の元会長である故リム・キアトン氏に授与した。

アジア年間最優秀協会賞：ルビー部門

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各国協会を対象とした部門では、バングラデシュサッカー連盟がアジア年間最優秀協会賞のルビー部門を受賞した。

アジア年間最優秀協会賞：ゴールド部門

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ゴールド部門は、全インドサッカー連盟が受賞した。

アジア年間最優秀協会賞：ダイヤモンド部門

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一方、タイサッカー協会はアジア年間最優秀協会賞のダイヤモンド部門を受賞した。

アジア年間最優秀協会賞：プラチナ部門

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また、日本サッカー協会がアジア年間最優秀協会賞のプラチナ部門に輝いた。

アジア年間最優秀地域連盟賞

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一方、ASEANサッカー連盟は2年連続でアジア年間最優秀地域連盟賞を受賞した。

AFC会長表彰（有望協会部門）：ブロンズ

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有望な協会を対象としたAFC会長表彰では、ブロンズがミャンマーサッカー連盟に贈られた。 これにより同部門の表彰が始まった。

AFC会長表彰（有望協会部門）：シルバー

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同表彰のシルバーは、バングラデシュサッカー連盟が受賞した。

AFC会長表彰（有望協会部門）：ゴールド

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一方、日本サッカー協会は有望な協会を対象としたAFC会長表彰のゴールドを受賞した。