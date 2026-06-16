イラン代表選手たちがインファンティーノ氏の発言を退ける：「行動を求めている」

2026年ワールドカップの試合中、人道的な心遣いが大きな反響を呼んだ。 国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、開幕戦でニュージーランドと2-2で引き分けた後、ロサンゼルスでイラン代表のロッカールームを訪問。ピッチ内外の困難に直面する選手たちに支援と激励のメッセージを送った。

訪問にはユーリ・ジョルカイエフ大使が同行。二人は物流や政治の課題にもかかわらず、イラン代表のパフォーマンスを誇りに思うと語った。

米国の対イラン制裁でトレーニングキャンプをアリゾナからメキシコへ移し、代表団15人のビザも拒否されたため、選手たちは試合準備のため何度も帰国する羽目になった。

ロッカールームでインファンティーノは選手とスタッフにこう語った。 「今日の試合は厳しかった。もう少し運があれば勝てた。だが君たちは家族、国民、世界中を代表している。今日のプレーは力と団結を示した。皆を誇らしくさせ、サッカーが境界を超えることを証明した」

さらに「監督がOKなら、次の試合で私がフォワードをやってもいいよ」と冗談を飛ばした。

この友好的な演説は外交的な色合いを帯びていたものの、メディアによるとイラン代表の一部選手は会談後に不満を漏らした。困難を抱えるチームにとって、FIFA会長の言葉は具体的な支援にはつながらなかったためだ。

この訪問は、イラン代表が前例のない政治的圧力にさらされている時期に実施された。FIFAは、スポーツの責務と複雑な地政学的状況の間にバランスを取ろうとしている。