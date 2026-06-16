イラン代表監督：「我々はワールドカップで最も不当な扱いを受けている代表チームだ」

イラン代表のアミール・ガレノイ監督は、開幕戦後にロサンゼルスからメキシコ・ティフアナの合宿地へ直行した件について、「我々は大会で最も不当な扱いを受けたチームかもしれない」と語った。

イラン代表はソフィー・スタジアムで行われたニュージーランド戦を2－2の引き分けで終え、2026年ワールドカップをスタートさせた。政治的な緊張の中で、史上最も圧力のかかる準備期間を経て臨んだ試合だった。

ガレノイ監督は試合後の会見で、急な日程変更への不満を露わにした。チームは火曜、予定外にメキシコへ戻った。

大会直前に合宿地はアリゾナからティフアナへ変更されたが、3試合はすべて米国内で開催される予定だった。

当初は試合2日前に米国入りし、試合翌日に帰国する予定だった。

しかし予定は変更され、代表団がロサンゼルスへ到着したのは試合前日の日曜日だった。さらに試合後、再度変更され、火曜日に帰国することになった。

ガレノイ監督は「長時間の移動で回復時間が十分にとれない。試合直後にまた移動だと告げられた」と語った。

「回復時間は非常に重要なのに、ティフアナの宿舎へ戻るよう指示され、とても不満だ」と続けた。

さらに「我々は大会で最も不当な扱いを受けている代表チームだ」と語った。

ガレノイ監督は、退去を命じた機関については言及しなかった。