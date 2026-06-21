イラン代表監督：「ワールドカップでは不当な扱いを受けている……しかし、エジプト戦は例外となるだろう」

イラン代表は、2026年ワールドカップに参加するにあたり米国当局から不当な扱いを受けていると感じている。

ニュージーランドとの初戦を2－2で終え、イラン代表は本日日曜の夕方にグループ7第2戦でベルギーと対戦する。

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大会開始以来、イラン代表はメキシコのティフアナに滞在している。コーチングスタッフや運営スタッフ約12名が米国ビザを取得できなかったためだ。

イランサッカー協会は先週木曜日、代表チームが試合の2日前ではなく試合の1日前しか米国への入国を許可されなかったとして正式に抗議したと発表した。

イランサッカー協会事務局長のハダイト・マンビニ氏は金曜日、「スポーツマンシップに反し、FIFAの規則にも違反する」と批判した。

「容認できない」

ロサンゼルスでのベルギー戦前、アミール・ガレノイ監督も会見で「試合準備に24時間必要だったが16時間しかなく練習もできなかった。状況はさらに困難に」と批判した。

「全代表チームは平等に扱われるべきだ。これはサッカーの精神に反し、W杯では容認できない。精神面にも影響する。FIFAが努力しているのは分かるが、成功しているとは言えない」と続けた。

一方で、イラン代表監督は第3戦のエジプト戦（シアトル開催）では代表団が早めに現地入りできると明かし、前向きな進展を強調した。

ガレノイ監督は「しかしなぜここではないのか。イランへの不公平であり、こうした事態が収束することを願っている」と続けた。

また、この問題で他の監督から支持を得られなかったことにも遺憾の意を示した。