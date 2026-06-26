イラン代表監督：「この危機を乗り越えた。エジプト戦で国民を喜ばせることを目指している」

イラン代表のガレノイ監督は、エジプトとの決勝トーナメント進出をかけての試合で国民に誇りを持ってもらえるようプレーすると表明した。一方で、試合を巡る祝賀行事の議論には巻き込まれたくないとした。

イラン代表はベルギー、ニュージーランドと連続引き分け、グループ7首位の可能性を残した。ただし試合の前後に米国への入出国を強いられていた。

米国はエジプト戦前にかけていた渡航制限を緩和したが、イランサッカー協会は水曜日、金曜日の試合に向けてメキシコから移動した際、当局者が「問題を引き起こした」と述べた。

ガリーノイ監督は「これまでの制限は身体的に影響したが、今はフィジカルも整い、より良い状態だ」と語った。

ガリーノイ氏は、試合前に早めに米国に入国できたことは「我々の正当な権利であり、前の2試合でもそうすべきだった」と述べた。

試合前会見はFIFA担当者がイランサッカー連盟の声明を読み上げ、ガリーノイ監督がエジプト戦の質問にのみ答えると伝えた。

ガリーノイは質問される前に渡航制限に触れ、話題は地元主催者が試合をシアトルのLGBTQ+祝典に含めた件へ移った。

ガリーノイ監督は、エジプト代表のフサム・ハッサン監督の言葉を借りて、チームは試合に集中していると強調した。

ガレノイは「我々は前向きに臨み、他の問題には一切考えない。国民に喜びをもたらすことを目指している」と語った。

最後にこう結んだ。「我々の集中力はすべて明日の試合と、その勝利に向けられている。それ以外のことは一切考えない。話したくない。我々が話すのはサッカーのことだけだ。サッカーはなんて素晴らしいスポーツだろう。そして、どれほど楽しいものになるだろうか」