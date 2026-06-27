イラン代表はシアトルのロッカールームに「赤」で何を書き残したのか？

イラン代表は、ロッカールームに政治的メッセージを残す恒例を再び繰り返した。土曜にエジプトと1－1で引き分けた後、新たなメッセージを残した。そこには米やシオニスト政権との対立、特に168人の命を奪ったミナブ校空爆への言及があった。

イラン国営テレビは英語で書かれたメッセージの写真を放映した。そこには「我々はイランから来た。数千年にわたり、勝利より名誉を重んじてきた土地だ」とあり、6日前のベルギー戦以来、チームが貫く姿勢を強調した。

メッセージにはホストシティであるシアトルへの「温かいおもてなし」への感謝も記され、これはベルギー戦後ロサンゼルスで示した行動と共通する。注目は本文横に赤い文字で「#168」と「#ミナブ」のハッシュタグがあった点だ。

この数字とハッシュタグは2月28日にイラン・ミナブで起きた学校への空爆を指す。イラン当局は155人が死亡、うち120人が子供だと発表し、米国に責任があると非難している。 一方、ニューヨーク・タイムズは米軍が標的を誤りミサイルを発射したと報じ、調査が始まったと伝えた。

さらに「サッカーは結果だけでなく人格を試す場だ」と記し、「イランのために心と声と魂を捧げたすべての人々」に感謝を述べ、「イランは不滅だ」と結んだ。

イラン代表は現在グループ3位で、他グループの結果次第で3位の上位としてベスト32に進めるかどうかが決まる。一方、同チームの政治的メッセージは大会の舞台裏で物議を醸し続けている。