イランは、エジプトがワールドカップでモロッコ並みの成果を上げるための鍵だ。

エジプト代表は、ワールドカップでモロッコ代表だけが果たしたアラブ諸国の快挙を再現するため、グループステージ最終戦でイランと対戦する。

米国、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップ・グループ7最終戦で、エジプト代表は明日土曜の午前、イラン代表と対戦する。

ハサン監督率いるチームは、エジプト代表として初のベスト16進出を狙う。

エジプトはベルギーとの1－1の引き分けとニュージーランドへの3－1の勝利で勝ち点4を積み、現在首位。

グループステージを首位で終えるには、イランに勝って勝ち点を7にすることが必要だ。

同時に開催されるベルギー対ニュージーランドでベルギーが引き分けまたは1点差勝利なら、エジプトはイランと引き分けても首位を維持できる。

得失点差はエジプト＋2、ベルギーは0でエジプトが有利だ。

オプタの統計では、エジプトが首位になればワールドカップでグループ首位になった2チーム目のアラブ代表となる。

これまでに達成したのはモロッコ代表のみで、1986年と2022年の2度である。

モロッコはこれまで3度決勝トーナメントに進出し、うち2度はグループ2位での突破だった。

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