イラン代表FWメフディ・タルミは、2026年ワールドカップの現状に不満を表明した。ビザ制限や代表団の一部入国拒否が緊張を生んでおり、開催国のイメージを損ねていると指摘した。

イラン代表は、米・加・墨が共催する大会に参加するため、複雑な政治・軍事情勢下でも準備を進めている。

国際サッカー連盟（FIFA）はイラン代表の宿舎を米国のツーソンからメキシコ・ティフアナへ変更し、代表チームはトルコ・アンタルヤから合宿地へ移動した。

この変更で選手と代表団はメキシコに入国できたが、スタッフ14人は米国ビザを取得できず、イランのグループステージ全試合が開催される米国に入国できなかった。

ESPNの取材にタルミは「ワールドカップに3度出場したが、いつも『開催国に着けば独特の親しみやすさと国際的な雰囲気を感じられる』と言われてきた」と語った。

元インテル、現オリンピアコス（ギリシャ）のスターは続けた。「残念ながら今はそれを感じない。今回のワールドカップには緊張感が漂っている。それは肌で感じられるし、残念ながらビザ拒否が原因だ。これは単なる個人的な感覚かもしれない」。

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もしイランがW杯を辞退すれば、厳しい制裁が科される。

イラン代表はカリフォルニア州イングルウッドでニュージーランド、ベルギーと対戦し、6月26日にシアトルでエジプトとグループステージ最終戦を迎える。

一方、イランサッカー連盟のメフディ・モハンマド・ネビー副会長は、ビザ問題解決へFIFAと協力していると強調した。

同氏は「チームとは選手や監督だけでなく、技術スタッフや運営スタッフも含む。我々は皆、一つのチームだ」と述べた。

「FIFAと協議中で、数日以内に解決を願っている。スポーツにはいかなる差別もなく、全員が平等であるべきだ」と語った。

戦争の影響で準備は大きく乱れた。

この数カ月の戦争で国内活動が停止し、代表はトルコでトレーニングを行った。

数か月間、イランの大会参加には疑問の声もあったが、FIFAは決勝トーナメントへの出場を認める立場を崩していない。

ナビ監督は「選手たちが外部の影響で集中力を失うことは許さない。彼らはプロとしてピッチ外の出来事に気を取られず、トレーニングに集中している」と語った。

一方で、代表のアリ・レザ・ジャハンバフシュは「サッカーと現状を切り離すのは難しい」と本音を明かした。

「正直、全員が厳しい状況だ。家族や母国の安否が気になり、チームにも影響している」と語った。

さらに「代表として、国民を喜ばせるためにできる限りのことをしたい」と語った。