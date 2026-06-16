イランのスター選手メフディ・タレミが、W杯開催国アメリカを痛烈に批判した。

イラン代表のエース、メフディ・タレミ選手がワールドカップの運営を強く批判した。インテルでプレーした元ストライカーは、イランと開催国アメリカとの政治的緊張で代表チームが打撃を受けていると認めた。

イランは予選で好結果を残し、早期に出場権を得ながら、大会に参加できるか長期間不明だった。

結局出場は決まったが、過程は順風満帆ではなかった。米国での試合にもかかわらず代表は国内滞在を許可されず、ビザ問題も発生した。

イランは現在メキシコにベースキャンプを置き、試合のたびに米国と往復している。試合後はすぐに帰国を迫られる。

カリフォルニア州ロサンゼルス近郊でのニュージーランド戦（2－2引き分け）後、タレミは「本来なら明日、ここで回復トレーニングを行う予定だった」と語った。「その後メキシコに戻る予定だったが、今すぐロサンゼルスを離れなければならない。選手にとって好ましくない状況だ」

「状況は最悪で、私たちは疲れ果てています。ここ数か月、本当に多くの問題に直面してきました。状況はひどく、チームにも影響が出ています。私たちが望むのは、FIFAが常に提唱している『平和』だけです。平和と喜びです。」

「正直、私たちにとってすべてが災難だ。だが言い訳はしない。残る2試合で結果を出したい」

「私たちは人々のために最善を尽くし、サポーターに喜びを届けたい」とタレミは語った。 FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はニュージーランド戦後、イラン代表チームを訪問した。

インファンティーノ会長は「ここに来てくれてありがとう」と語り、ガレノエイ監督がチームが弾圧を受けていると説明するとうなずいた。そして「君たちの状況は理解している。だが君たちはそれ以上に強い。世界へ力強いメッセージを発信している」と励ました。