イランに勝てば、エジプトはモロッコの快挙に並ぶ。

エジプト代表は、モロッコ代表だけが達成したアラブ諸国の快挙を再現するため、グループステージ最終戦でイランと対戦する。

米国、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップ・グループ7最終戦で、エジプト代表は明日土曜の午前、イラン代表と対戦する。

ハサン監督率いるチームは、エジプト代表としてW杯初となるベスト16進出を狙う。

エジプトはベルギーとの1－1の引き分けとニュージーランドへの3－1の勝利で勝ち点4を積み、現在首位。

グループ首位を確定させるには、アジア代表イランに勝って勝ち点を7にすることが必要だ。

同時に開催されるベルギー対ニュージーランド戦でベルギーが引き分けまたは1点差勝利にとどまった場合、エジプトはイランと引き分けても首位を維持できる。

得失点差はエジプト＋2、ベルギーは0。

オプタの統計では、エジプトが首位になればワールドカップでグループ首位になった2チーム目のアラブ勢となる。

これまでに達成したのはモロッコ代表のみで、1986年と2022年の2回である。

モロッコ代表はこれまで3度決勝トーナメントに進出し、うち2度はグループ2位での突破だった。

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