イラクサッカー協会は来る11月、国内南部のバスラ県において親善4カ国大会を開催する意向で、これはサウジアラビアが主催する2027年アジアカップ本大会への出場に向けた代表チームの準備プログラムの一環となる。

イラクサッカー協会理事のアフマド・アル・ムサウィ氏はイラクの通信社「シャファク・ニュース」への発言で、協会がイラン、ウズベキスタン、ヨルダンの各代表に加え、その他複数のアジア諸国代表に対し、開催予定の大会への強力な参加を確保する目的で公式に打診したことを明らかにした。

イランが確約

アル・ムサウィ氏は、現時点の状況に基づけばイラクとイランが公式に大会へ参加すると説明し、一方でウズベキスタン協会および4カ国目のアジア代表との連絡は参加国リストを完成させるため継続中であり、ヨルダンも有力な選択肢の一つとして残っていると述べた。

このイラク人関係者は、この大会が代表チームにとって、次なる大陸規模の大会、とりわけ2027年アジアカップ本大会に向けた長期の準備プログラムの中で、強豪アジア諸国を相手に技術面・体力面の準備状況を試す絶好の機会であると指摘した。

この4カ国大会は、招待された各代表の高い技術レベルに照らして特別な重要性を帯びる。参加候補の4チームはいずれも、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップ本大会への出場を果たしており、これによりイラク代表は世界規模の大会の雰囲気を経験した強豪との対戦という貴重な機会を得ることになる。

なお、バスラ県はこれまでにも複数の国際試合や地域大会を開催してきた実績があり、こうしたイベントを開催するのにふさわしいスポーツ関連のインフラを備えている。これにより同県は、大陸規模の主要大会を前に「メソポタミアのライオンズ」の準備態勢を高めることをイラク協会が期待するこの親善大会を開催する理想的な選択肢となっている。