イラク戦で2得点を挙げたハーランド：「ケインとムバッペは僕より優れている」

ワールドカップ初出場ながら2得点を挙げ、4－1でイラクに勝利したノルウェー代表のエリング・ハーランド。それでも彼は自分を「世界最高の得点王」とは認めない。

国際試合51試合で57得点を挙げたハーランドは、W杯初出場ながら28年ぶりのノルウェーの勝利に貢献でき誇りに思うと語った。

試合後、FIFAを通じて「初出場できてうれしい。ノルウェーが28年ぶりに勝てたことも誇らしい」と語った。

2得点は「1点目は素晴らしかったが、2点目はそれ以上に美しかった。好スタートを切れて誇りに思う」と振り返った。

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スタール・ソルバック監督から「世界最高の得点王」と称賛されたが、本人は「トップクラスの一人だとは思うが、今シーズン最多得点を挙げたわけではないので統計的には最高ではない」と謙虚に語った。

「ハリー・ケインやキリアン・エムバペの方が多く得点している。だから僕は最高ではない」と続けた。

また、ハーランドはソルバック監督との強い信頼関係も強調した。

25歳のストライカーは「良い関係を築き、ピッチで結果を出せたことが最も重要だ」と語った。

2025-2026シーズンにはシティで38得点をマーク。ソルバックン体制下の代表では57得点中51得点を記録している。

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