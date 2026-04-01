イラク代表監督：「ワールドカップで世界を驚かせる」

イラク代表の監督を務めるオーストラリア人のグラハム・アーノルド氏は、チームを率いて2026年ワールドカップへの出場権を獲得したことに大きな喜びを表明し、大会で世界に驚きを与えると約束した。

イラク代表のワールドカップ出場決定は、現地時間水曜日の朝、メキシコのモンテレイで行われたワールドカッププレーオフ決勝で、ボリビアに2-1で勝利したことで決まった。

イラク代表は、チーム史上2度目、40年ぶりとなるワールドカップ出場を決めた。前回の出場は1986年のメキシコ大会で、メキシコ、ベルギー、パラグアイに3連敗を喫し、グループリーグで敗退していた。

イラク代表は、フランス、セネガル、ノルウェーが所属する2026年ワールドカップのグループ9に組み入れられた。

イラク通信が伝えたところによると、アーノルド監督は試合後、次のように語った。「フランスとの対戦を考える前に、2022年ワールドカップでオーストラリア代表として彼らと対戦し、4-1で敗れたことを思い出さなければならない。しかし、我々はあの経験を糧として、チュニジアとデンマークに勝利し、ベスト16進出を果たした」。

さらに、「イラク代表として、我々に失うものは何もない。ワールドカップには勝利する覚悟で臨まなければならない。それが成果を上げる唯一の道だ」と付け加えた。

さらに、「ムバッペやハーランドのような選手たちと同じピッチに立てることは、我々の選手たちにとって大きな名誉だ。彼らの実力を尊重するが、我々は勝利を目指してピッチに立ち、世界に驚きを与えるつもりだ」と続けた。

アーノルド監督は締めくくった。「ワールドカップへの出場は、すべての選手にとって大きな特権だ。彼らはサッカー界のビッグネームたちと対戦することを楽しみ、我々はサポーターを喜ばせ、世界の舞台でイラクのサッカーをアピールするために全力を尽くすつもりだ」。