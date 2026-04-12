イラク代表監督：「メキシコでは『感情の高ぶり』を経験した」

「ラフディンの黒人」の2026年ワールドカップへの道のりを振り返るインタビューで、54歳のアシスタントコーチ、ロブ・スタントン氏は、プレーオフ決勝でボリビアを2-1で破りイラクが歴史的勝利を収めた背景を語った。

同氏は『フットボール360』の取材に、この予選を「不可能への挑戦」と表現。国際試合のたびに「勝つか、去るか」の二者択一だったと明かした。

ロッカールームでは涙が溢れた。

試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、スタジアムは歓喜に包まれ、選手も協会スタッフも感情が溢れ出したと語った。

オーストラリア人監督は、その瞬間を「人生で最高の瞬間」と語ったGKアハメド・バセルとの会話を振り返り、外国人コーチ陣の役割はあふれる感情を受け止め、プロフェッショナリズムへ導くことだったと語った。

「死の組」

107分のUAE戦でのPK、複雑なロジスティクスなど苦難を乗り越え、イラクはフランス、ノルウェー、セネガルと同組で本大会に臨む。

スタントン氏は出場権獲得で心理的プレッシャーは消えたとし、番狂わせを狙うため「制約のないプレー」を採用すると強調した。

彼は今回の出場権獲得を「稀有な夢」から「常態」へ変える将来へのロードマップと位置づけ、話を結んだ。