イラク代表を意図的に侮辱したのか…ディシャン：サッカーではなく「カードゲーム」をした

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、イラク戦後の会見で皮肉を交え、2026年W杯試合前のおかしな舞台裏を明かした。

キックオフの大幅な遅れについて問われると、ディシャン監督は「カードを切った。いや、待っていた。予定が次々と前倒しされたから」と語った。このフランス流の皮肉は、天候の影響で両チームが混乱した状況を端的に表していた。

2018年優勝監督は「激しい雨でピッチが非常に重くなった。選手も私も初めての経験だ」と語った。

ピッチは泥沼と化し、両コーチ陣は戦略を再考した。

アーノルド監督は20分の確保を要求し、リスクを回避した。

イラク代表のオーストラリア人監督グラハム・アーノルドは「追加のウォーミングアップに20分を使い、無理をしないこと」を最優先した。スケジュールより選手安全を選び、これは「重く危険」なピッチでは妥当な判断だった。。

試合開始の遅れが続く間、フランス代表はいつもと違う待機を余儀なくされた。ディシャン監督は「我々のスタッフも選手も、大舞台では正確さと規律に慣れているが、今回は異例の状況だ」と語った。

皮肉を込めたディシャンの言葉には不満がにじんでいたが、同時に逆境を楽しむ余裕も感じさせた。 本来、戦術と得点が主役のはずだったこの夜、雨と待ち時間、そして「トランプ」がキックオフ前からスポットライトを奪った。