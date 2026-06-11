イラクのスターが挑む：「ムバペやフランスのスターたちも、私たちと同じ人間だ」

イラク代表のスター、アミール・アル＝アマリは、2026年ワールドカップ本大会を前に「ラフディンの黒」の戦いを宣言した。

オーストラリア人のグラハム・アーノルド監督が率いるイラク代表は、フランス、ノルウェー、セネガルと同居する厳しい組に入った。

初戦はノルウェー、2戦目はフランス、最終戦はセネガルと当たる。

FIFAのインタビューでは、キリアン・エムバペやエルリング・ハーランド、ミケル・オセリ、サディオ・マネといったスターとの対戦を強く望むと語った。

アル・アマリは「キリアン・エムバペのような大物スターと対戦することは、私たちに恐怖を与えるものではなく、むしろさらなるモチベーションとなる」と語った。

「どんな選手でも、最高の選手と対戦すれば技術もフィジカルもレベルアップするのは当然だ」と続けた。

「だが結局、彼らも私たちと同じ人間だ。サッカーは名前で勝敗が決まるわけではない。ピッチでは11対11の戦いだ」と続けた。

「試合開始のホイッスルから終了の笛が鳴るまで、プレッシャーから解放され、この瞬間を楽しみたい。ピッチで戦いの旗を掲げ続ける」と結んだ。

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