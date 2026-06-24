イラクかセネガルか。数字が示す、ワールドカップで最も劇的な物語を紡ぐ候補。

2026年ワールドカップのグループステージ第3節、つまり最終節が開幕した。今大会から導入された新フォーマットでは、各グループ3位のうち上位8チームがラウンド32に進出できる。この“3位争い”が、大会の大きな見どころとなっている。

今大会は48チームが参加するため、3位でも即敗退ではなく、成績上位8チームはベスト32に進める。この新ルールにより、多くの代表チームが最終戦まで希望を持ち続けることができる。

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ハイチ、チュニジア、トルコ、ヨルダン、パナマの5チームはすでに敗退が決定したが、他のチームにはまだノックアウトステージへ進むチャンスがある。

セネガルとイラクの番狂わせ

統計プラットフォーム「Football Mets Data」は、グループ9の3位チームがベスト32に進出する可能性を72％と予測している。

このグループにはセネガルとイラクが含まれ、両チームとも初戦と第2戦でフランスとノルウェーに敗れたものの、最終節の直接対決に勝てば3位通過のチャンスがある。

最終戦に勝てば勝ち点3となり、突破の可能性は高まる。

一方、オプタのスーパーコンピュータはセネガルの勝ち抜け確率を69.54％と予測。この一戦では「テランガの虎」がイラクに勝利すると見込まれている。

これにより、サディオ・マネ率いるチームは、初戦と第2戦でフランス（1-3）とノルウェー（2-3）に敗れた後、今大会で最も劇的な逆転劇の一つを成し遂げるかもしれない。

モロッコとアルジェリアはより有利な状況だ。

一方で、一部のグループでは3位チームの突破がほぼ確実視されている。

グループ12はイングランド、クロアチア、ガーナが首位を争い、3位チームの進出確率が96.7％と最も高い。

第6グループも96.4％で、オランダ、日本、スウェーデンの首位争いは依然として混沌としている。

モロッコ、ブラジル、スコットランドの第3グループは3位でも84％と高く、3チームとも最終節を余裕を持って迎える。

グループ4は米国が首位確定で3位突破確率は82.2％。アルゼンチンが首位確定のグループ10は79.7％だ。

このグループではアルジェリア対オーストリアの結果が注目されるが、3位でも勝ち進む可能性は高い。

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カーボベルデとキュラソーへの懸念

一方、グループ5は状況がより複雑だ。

コートジボワール、キュラソー、エクアドルが属するグループ5は3位突破率が26.6％と全グループ中で最低だ。

そのため、好パフォーマンスを披露したキュラソー代表でも、最終節の結果次第では脱落の危機に立たされる。

第8グループの3位突破率は34.7％と低く、カーボベルデも危機的状況だ。

スペインが首位を確定していないため、3位チームは極めて不利だ。カボベルデはサウジアラビアに勝ち、他グループの状況を見守るしかない。

グループ別3位勝ち抜け確率

グループ12：96.7%

グループ6：96.4%

グループ3：84％

グループ4：82.2%

グループ10：79.7%

グループ2：75.4%

グループ9：72%

グループ11：60.8%

グループ7：52.9%

グループ1：38.7%

グループ8：34.7%

グループ5：26.6%