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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、日曜日の夜にアンフィールドで行われたマンチェスター・ユナイテッド戦での4-0の勝利に喜びを示した。試合中にサポーターとともに喜びを分かち合えたことを楽しんだと語っている。チームは力強いパフォーマンスで試合を支配した一方、スコアをさらに広げられるだけの多くのチャンスを逃した。

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イラオラは『スカイスポーツ』に対し、サポーターと一緒に喜びを分かち合った瞬間を楽しんだと語った。自身にとっても選手たちにとっても特別な価値があることから、今後の試合でもこうした経験を繰り返したいとの思いを明かしている。

さらに、『BBC』が伝えたところによると、イラオラは次のように続けた。「楽しかったし、正直に言えばもっとやりたい。あの瞬間に喜びを爆発させたかったんだ。サポーターと一緒に楽しむのはいつだって素晴らしいことだと思う」

リヴァプールの指揮官は、今シーズンのホームでの戦いぶりについても言及。アウェーでは良いパフォーマンスを見せている一方、ホームのサポーターの前では求められる水準の結果を残せていなかったと説明し、それだけにマンチェスター・ユナイテッド戦での勝利は重要だったと語った。

イラオラは「問題はチームとしての僕たちにあるわけではないと思う。サポーターにもそれを知ってもらう価値がある。今シーズン、僕たちはアウェーでは非常に良かったが、ホームでは十分ではなかったし、今もそうだ」と続けた。

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さらに「僕たちには大きな試合が必要だった。マンチェスター・ユナイテッド戦はいつだって大きな試合だ。こういう形で締めくくることができた」と話している。

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スペイン人指揮官は、マンチェスター・ユナイテッドのDFレニー・ヨロが早い時間帯(8分)に退場となったことで試合の状況が変わり、相手は試合時間の大半を10人で戦わざるを得なくなったと指摘。それでも、チームはその状況にうまく対応し、試合を支配することに成功したと強調した。

「相手が試合の大半を10人でプレーしたことで、試合の状況が変わったのは確かだ。それでも僕たちは自分たちの仕事をして、試合を支配した。こういう試合でこうした形で勝てるのは、いつだって良いことだと思う」

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イラオラは、ファウルの性質と位置を踏まえれば、レッドカードは妥当だったとの見方を示した。FWがゴールへ独走しようとしていたところを、マンチェスター・ユナイテッドのDFが明らかな得点機会を阻止したと説明している。

リヴァプールの指揮官は「彼は最後の守備者だったと思う、そうだろう? 明らかなファウルで、レッドカードに値する。そうだろう?」と語った。

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結果と内容に満足しながらも、イラオラは選手たちにゴール前でのさらなる決定力を求めた 。リヴァプールは試合中に数多くの決定機を逃しており、選手たちが訪れたチャンスを生かしていれば4点以上を奪えていたと指摘している。

「慎重に受け止めなければならない。今日は多くの決定機をつくったが、GKと対峙した場面で3回か5回はチャンスを逃した。4点以上取れていたと思う」

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イラオラは最後に、チャンスを逃したことが勝敗に影響を与えることはなかったものの、今後チームが改善すべき部分であることに変わりはないと強調し、「もっと決定力を高めなければならない部分がある。ただ、今日の僕たちにはそれは必要なかった。試合はうまく締めくくれたと思う」と語った。