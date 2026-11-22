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アンドニ・イラオラは、マンチェスター・ユナイテッドをアンフィールドに迎えるリヴァプールの選手たちに、持てる力を最大限に発揮するよう求めた。注目の北西部ダービーでは、マウリシオ・ポチェッティーノがアウェーチームの指揮を初めて執ることもあり、今回の一戦には特別な重みがある。

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アンフィールドで再び激突する宿敵

ユナイテッドがマージーサイドに乗り込むのを前に、イラオラは 待ち受ける一戦の重みを十分に理解している 。スペイン人指揮官は、このライバル関係の激しさを反映する結果を手にしたい考えだ。イラオラはこの対戦の特別さを強調し、イングランドサッカー界の両雄がピッチでぶつかる際には、しばしば直近の調子が当てにならないと指摘した。

イラオラはリヴァプールFCの公式マッチデープログラムに寄せた文章で、期待をこう語った。「まず言いたいのは、戻ってこられたのは間違いなくうれしいということだ。特に、今日のような大一番があるならなおさらだ。両クラブのサポーターが楽しみにしている対戦だと分かっているし、それは選手やコーチとして関わる私たちも同じだ。リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドは、いつ、どこで行われ、誰が関わるかにかかわらず、必ず期待感を生む一戦だ」とリヴァプールの指揮官は説明した。

イラオラ監督は、選手たちに この一戦の重大さを理解させたい と考えている。さらにこう続けた。「私たちにとって、これは特別な機会であり、このライバル関係が持つ意味を考えれば、大きな責任も伴う。世界中が私たちに注目する。それをモチベーションにすべきだ。私たちはできる限り最高の状態に近づきたいし、ほぼ間違いなくそうする必要がある。それがこの対戦で求められる基準だ」

求められる徹底した集中力

イラオラは、全選手が開始の笛から全力を尽くす「隙のない戦い」を求めている。マンチェスター・シティやアーセナルとの過去の大一番では、ホームで勝ち点3を得るための最後の決定力がチームに欠けていたと感じている。今回のダービーでは、危険なユナイテッドを相手に集中力を少しでも欠けば、好機を逃すことになりかねないと強調した。

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「つまり、最初から、その後の一瞬一瞬まで、全力を注ぐということだ。それぞれの場面を最大限に生かすことも意味する。それができれば、ファンと私たち自身が望む結果を得られる可能性は高まると確信している。いつも通り、責任は私たちにある。だから、最初の笛から最後の笛まで一丸となり、ピッチの内外でリヴァプールの最高の姿を見せられればと思う」とイラオラは述べた。

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プレミアリーグの順位表は意識せず

現在の順位にかかわらず、イラオラはリーグの順位表で両チームの間にある差は無関係だと断言する。この対戦が歴史的に持つ重みと、 ポチェッティーノのオールド・トラッフォードへの到着 は、ユナイテッドに心理面で大きな後押しを与えると考えている。リヴァプールは、世界のサッカー界でも屈指の厳しい環境で、新指揮官の下で早速実力を示そうとする、活気を取り戻した相手に備えなければならない。

「現時点の順位表から何が読み取れると人々が考えていようと、それに気を取られるわけにはいかない。今日は、普段なら意味を持つかもしれないそうしたことが、同じようには重要でなくなる日だ。両クラブのライバル関係の歴史がそれを物語っている。ユナイテッドが最高の状態で来ると想定し、準備すべきだ。彼らは間違いなくこの一戦を、特に新体制の下で、自分たちの最高の姿を見せ始める機会と捉えるだろう」とイラオラは警戒した。

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アンフィールドでの戦績に向き合う

リヴァプールは、直近のクリスタル・パレス戦での3-1の勝利を含め、アウェーでは見事な成績を残している。一方、イラオラはホームでの結果を改善点に挙げた。スペイン人指揮官は、遠征先で発揮してきたのと同じ容赦のなさをアンフィールドでも見せたい考えだ。ホームのサポーターがつくり出す雰囲気は世界最高水準にある一方、選手たちは安定して相手を圧倒する戦いでその信頼に応えなければならないと指摘した。

最近の戦いを振り返り、こう述べた。「これは非常に重要だ。このリーグでは、どこであってもアウェーで勝つのはとても難しい。同時に、だからこそホームでの戦いも同じような水準に引き上げることが、さらに重要になる。ホームでの試合では、わずかな差が結果を大きく左右したケースもあった。気休めや言い訳のために言っているのではない。そうした小さな差を自分たちに有利なものに変えるか、あるいは差が結果を左右しないようにするために、もっとやらなければならないと強調したいのだ」