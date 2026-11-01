イラオラ、アーセナル戦の判定を批判「PKを得るにはダイブしなければならない！」

リバプールの指揮官アンドニ・イラオラは、チームがアーセナルを相手に大きな勇気をもって戦い、より良い結果を求めていたとの見解を示した。日曜夜に行われたプレミアリーグ第9節で、本拠地のサポーターの前で0－1の敗戦を喫した後のことである。

アーセナルはプレミアリーグのアンフィールドにおけるリバプールへの苦手意識を払拭した。同地でのアーセナルの直近の勝利は2012年にまでさかのぼる。

イラオラは試合後、次のように語った。「今日はより良い結果を求めていた。我々は責任を受け止めている、特に試合の立ち上がりの部分について。失点したあとは、おそらく守るべきものがなくなったことで、より自由にプレーし、より勇気を持ってプレーした。前半で試合の流れを変えたと思うし、非常に良い形で前半を終えた。後半も試みたが、得点を奪うことはできなかった」

さらに「BBC」が伝えたところによると、彼はこう続けた。「クロスバーを叩くシュートもあったし、生かせなかった好機もあった。間違いなく我々は1点に値していた」

続けて「クリーンな失点で先行されたあとのうちの選手たちの反応は気に入った。前半を見事に締めくくり、プレッシャーをかけ続けた。試合の多くの場面を楽しんだ」と述べた。

さらに「我々は続けなければならない。シーズンはまだ始まったばかりだ。アーセナルは絶好調だが、今日はまだ11月の初めにすぎない。まだ多くの試合が残っている」と語った。

リバプールにPKが一度も与えられなかったこと、特にアレクサンデル・イサクがペナルティエリア内でユニフォームを引っ張られた場面について、彼はこう説明した。「あの場面ははっきりと映っていた。明らかにユニフォームを引っ張られていた。アレックスは真正面にいて、ゴール前でヘディングシュートを狙おうとしていたが、ユニフォームを引っ張られたせいでそれができなかった。なぜPKが与えられなかったのか理解できない。おそらく彼が地面に倒れなかったからだろう」

さらにこう付け加えた。「ヤクポのPKは正当なものではなかったと思う。一方でイサクのPKは、GKの前でヘディングシュートを狙おうとしたことによるものだった。ユニフォームをつかまれていた。なぜPKが与えられなかったのか理解できない」

さらに続けて「倒れ込まなければならない。倒れなければPKは与えられない」と述べた。

今後イサクに倒れ込むよう求めるのかと問われると、このスペイン人指揮官は「ああ、間違いなくそうする」と答えた。

物事が正しい方向に進んでいるかどうかについて、イラオラはこう締めくくった。「敗戦のあとに判断するのは難しい、特に5連勝のあとではなおさらだ。この試合は我々にとって重要なもので、大きな失望を感じている」