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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、主力選手数人のコンディションについて詳しく説明した。長期離脱していたコナー・ブラッドリーとジョヴァンニ・レオーニをチームに復帰させるまでの過程を明かし、ウーゴ・エキティケの状況も説明している。

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ブラッドリーとレオーニ、復帰へ前進

リヴァプールに朗報が届いた。DFのブラッドリーとレオーニが今週、AXAトレーニングセンターでの屋外トレーニングに復帰した。ブラッドリーは1月から戦列を離れ、レオーニは昨年9月からさらに長い離脱を強いられていたが、両選手は再びチームメートとともに練習に取り組んでいる。医療スタッフがトップチームへの復帰を進める中、イラオラ監督は2人の回復ぶりに満足感を示した。

スペイン人指揮官はクラブの公式サイトで「コナーとジョヴァンニについては、どうすれば次の段階に進めるかを考えている」と説明した。長期離脱を経た2人にとって、今後は試合に出られる状態までコンディションを高めることが焦点となる。「今後2週間ほどは、チーム練習に参加したり、外れたりすることになると思う。その後は非公開で11対11の試合を組むか、すぐにU-21の試合に出場させるかを考えることになる。U-21も非常に良い選択肢だ。トップチームでプレーし始める前に、その段階を経る必要があると思う」

エキティケは新年の復帰を目指す

守備陣の2人が実戦復帰に近づく一方、エキティケが再びトップチームでプレーできるようになるまでには、まだ時間がかかる。FWは4月にアンフィールドで行われた試合でアキレス腱を断裂して以来、回復に取り組んでおり、背番号22は数カ月にわたって戦列を離れている。

イラオラ監督は、エキティケが最近も復帰に向けて取り組んでいるものの、当初の復帰プランに変更はないと改めて説明した。「計画はずっと1月で、それは変わっていない」とした上で、「すべてが非常にうまく進めば、もっと早い復帰を計画できる。それは誰にとってもずっと良いことだ。だが現時点では、引き続き1月に焦点を当てている。それが計画だ」と語った。

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エキティケの回復は負傷した2人より遅い段階に

イラオラ監督によると、エキティケのリハビリはブラッドリーとレオーニより少し遅い段階にあるが、クラブはその進捗を前向きに捉えている。コーチングスタッフは具体的な復帰時期を見据えており、昨シーズンに負った深刻な身体的ダメージからの復帰を急がせない方針だ。

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今シーズン序盤には、欧州大会の選手登録に際してエキティケを含めることも検討されたという。指揮官は「もちろん、ウーゴは［コナー・ブラッドリーとジョヴァンニ・レオーニ］より後の段階にいる。ウーゴの目標はずっと1月だったと思う。チャンピオンズリーグの登録メンバーを決めたときも、彼を入れられるかどうか考えたのを覚えている」と付け加えた。

欧州大会への期待と復帰までの最終段階

アンフィールドでは、回復がこのまま順調に進めば、エキティケが欧州大会のグループフェーズ終盤に出場できることを期待している。クラブの医療チームは日々の練習量を注意深く確認し、トップチームでの高強度の練習に参加する許可を出す前に、必要な基準に達しているかを見極めている。

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シーズン後半を見据え、イラオラ監督は「彼はグループ最終2試合に出場できると思うと皆が言っていた。それは今も目標だ」と話した。「ジョヴァンニとコナーより後の段階にいるが、何も問題が起きなければ、［復帰時期は］1月になるはずだ」