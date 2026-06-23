2026年W杯でエジプト代表として活躍するアル・アハリのスター、イマーム・アシュールに、サウジアラビア・リーグの複数クラブが再び関心を示している。

現在ワールドカップに出場中のエジプト代表では、第1戦ベルギー戦（1－1）でゴールを決めるなど鮮烈な印象を残している。

サウジアラビア紙「アル・ワエム」によると、来季獲得を狙う同国クラブ3チームがオファーを提示している。

同紙によると、サウジアラビア・ロシェンリーグの3クラブがアル・アハリの中盤の要との契約に本腰を入れているという。各クラブは彼の技術とチームへの貢献を高く評価している。

アシュールはアル・アハリとあと2年の契約が残っているが、移籍についてはまだ決断していない。

同紙によると、アル・アハリ首脳陣は金銭面などの条件が整えば移籍交渉に応じる構えだという。

過去にもオファーがあったが、アル・アハリと代表での活躍で再び注目されている。

本人は2026年W杯エジプト代表としての出場が終わるまで去就判断を先送りするとみられる。

エジプト代表は来週土曜、イランとの最終戦でグループステージを締めくくる。この試合で決勝トーナメント進出を決めたいところだ。