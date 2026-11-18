イマジン・ドラゴンズが、エネルギッシュなロック・アンセムを携えてアブダビにやって来る。グラミー賞受賞バンドは、F1グランプリ開催週末の土曜夜を締めくくるヤサラム・アフターレース・コンサートでヘッドライナーを務める。

GOALが、会場や座席の情報から、今すぐチケットを確保する方法まで、この公演を見逃さないために必要な情報を紹介する。

イマジン・ドラゴンズの公演はいつ？

日時 公演 会場 チケット 2026年12月5日（土）午後6時 イマジン・ドラゴンズ アブダビ・ヤス島のエティハド・パーク チケット

イマジン・ドラゴンズのチケットはどこで買える？

チケットの公式販売窓口には、Ticketmaster AEとヤス・マリーナ・サーキットのウェブサイトがある。会場の一般入場券やゴールデンサークル入場券を購入するための主な窓口だ。

GrintaHubは、公式サイトの販売分が売り切れた場合の選択肢となる。需要の高いイベントのチケットをファンが探せる二次販売プラットフォームだ。

イマジン・ドラゴンズのチケットはいくら？

注目を集めるこの公演の最も安いチケットは、Ticketmaster AEやアブダビ・グランプリのチケット売り場などの公式販売窓口で379UAEディルハムから。コンサートとレースの両方に入場できるチケットの価格は、選ぶ座席カテゴリーやステージからの距離によって異なる。

公式の一般販売枠が売り切れた場合は、GrintaHubのような二次流通プラットフォームが、直前にチケットを確保するための代替手段となる。

イマジン・ドラゴンズについて知っておきたいこと

F1開催週末にヤサラム・アフターレース・コンサートが行われるなか、今回の公演は音楽ファンにとって大きな一夜となる。イマジン・ドラゴンズは壮大なライブパフォーマンスと数々のアンセムで世界的に知られ、その音楽はレース開催週末のスピード感あふれる熱気にもぴったりだ。

ヤス島にあるエティハド・パークは、この大規模なショーにふさわしい屋外会場だ。島を訪れるファンは、開演前に周辺の活気あるエンターテインメント地区も楽しめる。この土曜夜のイベントは、モータースポーツと音楽のファン双方にとって最高の祝祭となるだろう。