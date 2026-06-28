イブラヒモビッチ：「メッシはどんな試合も特別な光景に変えてしまう」

引退したスウェーデンのズラタン・イブラヒモビッチは、アルゼンチンのリオネル・メッシが出場する試合を特別な光景に変える揺るぎない能力があると強調した。

イブラヒモビッチは「フォックス・スポーツ」のワールドカップ解説でメッシに焦点を当てた。アルゼンチンがヨルダンを3－1で下し、グループステージを全勝で終えた直後のことだった。アルゼンチンは先発する必要がなかったにもかかわらず、象徴的存在であるメッシを頼りにしていた。レオはベンチから出場し、80分にフリーキックでゴールを決めた。

イブラヒモビッチは「このゴールはスコア以上の価値がある。アルゼンチンが優位に立つ中、メッシの登場が夜を特別な記憶に変えた」と語った。 90分間プレーする必要も、ピンチを救う必要もない。数分間の出場だけでスタンドは彼の名前を叫び、試合に存在感を刻む。

イブラヒモビッチは、その場面でGKにミスの可能性があったと認め、フランスの名手ティエリ・アンリも同意見だった。 「メッシについて語る際、テレビのリプレイでは測り知れない感情的な側面がある。たとえゴールキーパーがミスをし、ボールがセーブ可能に見えたとしても、あるいはすでに勝負が決まった試合での単なる一シーンと見なされたとしても、メッシの影響力は変わらない。彼は登場し、ゴールを決め、観客は満足して帰っていくのだ」。

そしてこう結んだ。「メッシの活躍は日常のルーティンに見えるが、極めて非凡なルーティンだ。 先発すれば試合を左右し、途中出場でも同じ結果をもたらす。チームが優位なら存在感を示し、試合に輝きが必要なときは自ら生み出す。39歳の今、毎日すべてを証明する必要はないが、出場するたびに決定的な輝きを放っている」。