スウェーデンのレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチは、フランス代表が今後、監督より「テクニカルディレクター」を必要としていると語る。

フランス代表は昨日火曜日の2026年W杯準決勝でスペインに0－2で敗れ、日曜未明の3位決定戦では、本日水曜夕方に予定されるイングランド対アルゼンチンの敗者と対戦する。

報道によると、この3位決定戦がディディエ・デシャン監督の「レ・ブルー」での最後の試合となり、14年間の監督生活に幕が下りる。

後任の最有力候補はレジェンドのジネディーヌ・ジダンだ。

イブラヒモビッチは「フォックス・スポーツ」のインタビューでこう語った。「ジダンはレアル・マドリードでチャンピオンズリーグを3度制した。彼がフランス代表を率いるのは時間の問題だ。ただディシャンの仕事を引き継ぐだけだ」。

イブラヒモビッチは、新監督の最大の課題は選手選考ではなくチーム運営だと指摘する。

さらに「フット・メルカート」によると、彼は「このチームに必要なのは監督ではなくテクニカルディレクターだ。独自のスタイルでチームをまとめ、交代タイミングを判断しなければならない」と語った。

準決勝スペイン戦の敗因については「選手たちが集中力を欠き、活力がなかった」と分析した。