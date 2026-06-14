イブラヒモビッチ：「ハキミはブラジル戦で退場処分を受けるに値した」

ミランのレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチは、2026年W杯グループステージ初戦のブラジル戦で、モロッコのハキミにレッドカードを出すべきだったと語った。

FOXスポーツの解説を務めたイブラヒモビッチは「ハキミは靴底でペニャーニョの足首に無謀なタックルをした。私は即座に『審判は介入し、彼を退場させるべきだ』と思った」と語った。

さらに「これはタイミングや評判ではなく、選手保護の問題だ。フォワードはすでに抜き去っており、危険は明らかなものだった。ハキミのタックルは明らかに遅すぎた」と続けた。

この試合を裁いたスロベニア人主審スラフコ・ヴィンチッチは、スペインの審判専門サイト「アルシボ・ファール」から10点満点中3点という低評価を受けた。同サイトは、ブラジル代表が大きな不利益を被ったと指摘した。

同サイトは「試合のレベルにふさわしい判定ができなかった」と断じ、引き分けに終わったこの試合で物議を醸した複数判定ミスがあったと指摘した。

同サイトは、前半にハキミがヴィニシウスにスパイクを足首に突き刺したような危険なタックルを見落とし、即座にレッドカードを出さなかったことを最大の問題と指摘した。

さらに、このファウルをヴィンチッチ主審が認めず、VARも介入しなかったことで論争は拡大。同サイトは、これを同主審の近年の判定レベル低下の証拠だと結論づけている。