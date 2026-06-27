土曜の朝、ワールドカップ予選のエジプト対イランは1－1で終了間際、イランのゴールがVARでオフサイド判定となり取り消された。この判定が大きな議論を呼んでいる。

この判定に、スウェーデンの元スターで現在「フォックス・スポーツ」解説者のズラタン・イブラヒモビッチが激怒。審判団とVAR室を強く批判した。

この結果、エジプトは2位でベスト32に進出し、イランはグループ3位の上位チームとして次のラウンド進出を待つこととなった。

イブラヒモビッチは技術への批判を強め、「コリエレ・デロ・スポルト」紙によると次のように語った。 「これが、ファンがVARを信頼しなくなった理由だ。誤審を正すために導入されたはずが、世界最大の舞台で混乱と論争を招いている。到底受け入れられない」

イブラヒモビッチはハリルザデのゴールは正当だったと主張し、次のように付け加えた： 「そのゴールの映像を何度も確認したが、なぜオフサイドと判定されたのか、今も理解できない。ワールドカップで国全体の運命を左右するゴールを無効にするなら、100％確信を持って判断すべきで、画面の向こうで推測してはいけない」

「スルタン」の批判は技術面だけでなく、サポーターへの共感を示し、こう語った。「何百万人ものイラン人が歴史的瞬間だと信じて祝っていたのに、当局者が数秒で取り消した。 君たちは単にゴールを無効にしただけでなく、国民全体の夢を奪ったのだ」。

さらに彼は責任追及を求め、「このような判定は主審とVAR担当者に責任がある。技術の誤用を隠れ蓑にするのは許されない。これは正義ではなく、無能と混乱だ」と語った。

最後にイブラヒモビッチは審判システム全体を批判し、大会にかける選手やファンの犠牲の大きさを強調した。 ワールドカップは4年に1度しか開催されない。選手たちはすべてを犠牲にし、ファンは世界中から駆けつける。それなのに、衝撃的な判定で数か月の努力が台無しにされるのは許されない。 これが世界最高峰の大会の審判レベルだというなら、サッカー界のシステムには重大な欠陥がある。サッカーも、選手も、何よりもサポーターは、もっと良いものを価値とする。」