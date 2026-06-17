イブラヒモビッチが米レジェンドを「無知」と批判、アンリは呆然。

2026年W杯フランス対セネガル戦（3-1でフランス勝利）を巡り、米「フォックス・スポーツ」の解説スタジオで論争が勃発。スウェーデンのズラタン・イブラヒモビッチが、米レジェンド、ランドン・ドノヴァンの「レ・ブル」批判に反発した。

発端は、ドノヴァンが前半のフランス代表について「傲慢で無頓着」と批判したことにある。

これに対しフランス代表のティエリ・アンリは、セネガルの実力を過小評価すべきではなく、序盤で大量得点できなかったからといってフランスが傲慢だったとは言えないと反論した。

アンリは「15分で3点取れないからといって傲慢とはならない。セネガルは強いと認められるべきだ」と反論した。

議論は続いた。元米国代表アレクシス・ララスは、フランスが後半にパフォーマンスを向上させたことを「勝者の証し」と評価した。 「仮に彼らが傲慢だとしても、それは後半のような高いレベルでプレーできるからだろう」。

そこへイブラヒモビッチが割って入り、フランス代表のパフォーマンスを「傲慢」と断じることに反対し、議論はさらに加熱した。

「これは傲慢ではなく自信だ」と語った。

さらに「無知な者は傲慢と言うが、賢者は自信と言う」と語り、ドノヴァンとララスを暗に批判した。

ズラタンの発言はフランス代表の直接的な擁護でもあった。フランスはセネガル戦で序盤は互角だったが、2得点を挙げたキリアン・エムバペやMOMのマイケル・オリシの個人技で勝利した。

この発言はスタジオでも見逃されず、ティエリ・アンリは驚きの表情を浮かべた。

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