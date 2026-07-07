ワールドカップラウンド16でアルゼンチンがエジプトを3－2で下した直後、ズラタン・イブラヒモビッチはリオネル・メッシを絶賛した。元ストライカーは、自国が最も必要とした瞬間に39歳のプレイメーカーが立ち上がる姿を見た。

「メッシは突如として野獣になった。誰も彼を止められなかった」とイブラヒモビッチはFOXスポーツで語った。「彼はただ突き進んだ。私が知るメッシ、私たちがずっと見てきたメッシだ」

「彼はすでにW杯を制し、数え切れないタイトルとバロンドールを獲得してきた。それでも成功を求め続けている」とスウェーデン人アナリストは語り、メッシを批判する人々へメッセージを送った。

「今夜こそ笑えると思っていたメッシ嫌いやロナウド支持者たちに、お悔やみを」とイブラヒモビッチは皮肉った。「0－2とリードされた瞬間、彼らはすでに勝利を祝っていた。だがメッシは、試合が最後のホイッスルが鳴るまで終わらないことを世界中に思い出させた」。

「今、君たちは痛みと涙を抱えて眠るだろう。その間、アルゼンチンは準々決勝へ進んだ。これこそがサッカーの偉大さだ」と、イブラヒモビッチはアトランタの逆転劇を喜んだ。

一方、大番狂わせ目前まで迫ったエジプトにも共感を示した。「彼らはボールに食らいつき、勇敢に守った。チャンスを逃さず、アルゼンチンに勝てると思っていた。結果ではなく、そのパフォーマンスを記憶したい」

苦戦しながらも準々決勝に進んだアルゼンチンは、日曜のカンザスシティでスイスまたはコロンビアと対戦する。