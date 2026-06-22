イブラヒモビッチがベルギーを批判：「イラン戦を見ながら眠ってしまった」

米フォックス・スポーツのスポーツアナリスト、ズラタン・イブラヒモビッチ氏は、2026年W杯グループリーグ第2戦でイランと0-0で引き分けたベルギー代表について、「眠くなるほど退屈」と手厳しく批判した。 一方、エジプト代表はモハメド・サラーのゴールなどでニュージーランドに3-1で勝利し、W杯初白星を挙げた。

パリ・サンジェルマンでプレーした元スウェーデン代表FWは、独特の口調でベルギー代表を痛烈に批判した。 「言えるのは、前半は眠りそうだったし、後半は実際に眠ってしまったということだ」と語り、同番組に出演していたテリー・アンリを笑わせた。

さらにイブラヒモビッチは「この試合について言うことはほとんどない。また引き分けだ。次の試合がどうなるかは見てみよう。だが、それについてはチームメイトに語らせることにする」と語り、ルディ・ガルシア監督率いるチームに闘志が欠けていることを示唆した。

ベルギーは大会初戦でつまずいた。 初戦でエジプトと1-1で引き分けたベルギーは、イラン戦でも苦戦。23本シュートを放ったが得点はなく、66分にはンゴイが退場した。

それでもベルギーの運命は自分たち次第だ。土曜のニュージーランド戦に勝てばグループステージ突破が決まるが、首位通過かはイラン対エジプトの結果次第となる。

一方、エジプト代表は日曜のバンクーバーでニュージーランドを3-1で下し、W杯初勝利を遂げた。今夏リヴァプールを退団したモハメド・サラー（34歳）が活躍した。